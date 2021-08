Luque en las 1008: “hay edificios en un estado calamitoso y vergonzoso”

“Queremos que los vecinos de todos los barrios vivan cada día mejor”, manifestó el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien este viernes recorrió el barrio 30 de Octubre para analizar los inconvenientes que se suscitan en dicho sector de la ciudad y avanzar en posibles soluciones.

La actividad se desarrolló, con la participación de funcionarios municipales, integrantes de la comisión directiva de la Asociación Vecinal 30 de Octubre y vecinos del sector.

Cabe destacar, que desde la actual gestión municipal se trabaja continuamente con los referentes vecinales para ir solucionando las distintas necesidades que se presentan en cada uno de los barrios de Comodoro Rivadavia, acompañando con un fuerte trabajo en territorio por parte de los responsables de las distintas secretarías municipales.

En ese contexto, el intendente indicó que “se trata de un barrio que venimos interviniendo en diferentes aristas en lo que se refiere a obra pública y que posee un problema histórico en cuanto al sistema cloacal. Dialogamos con los vecinos para hacer un diagnóstico más detallado de la situación”.

Asimismo, sostuvo que “estamos avanzando en la sede de la Vecinal, que sufrió un incendio y posee problemas en la instalación de gas y está sin calefacción, por lo que estamos reparando el sistema para dejarla en condiciones para su funcionamiento”.

Continuando en ese tenor, el mandatario municipal expuso que “recorrimos los edificios del sector 1008 Viviendas, ya que varios de ellos tienen problemas edilicios graves. El IPV los entregó hace mucho tiempo y actualmente están en un estado calamitoso y vergonzoso en su construcción”.

“Le reclamamos al IPV que nos ayude, porque desde el Municipio tenemos la posibilidad de ir arreglando edificios en lo que es cloacas, pero existen otros problemas estructurales muy complicados. Necesitamos que el IPV venga a inspeccionar y tome cartas en el asunto junto al área municipal de Obras Particulares”, recalcó.

Por otra parte, señaló que “venimos mejorando los espacios públicos del barrio 30 de Octubre con distintas intervenciones. Muchas veces los vecinos hacen su aporte para mejorar el sector, pero aún resta mucho trabajo para que este sector quede como sus habitantes merecen”.

“No recibimos respuestas por parte del IPV”

En tanto, Cecilia Mercado detalló que “particularmente, tenemos un reclamo de hace mucho tiempo respecto al Edificio 85, donde viven 12 familias y están con miedo. La vecina de la planta baja es la más afectada, ya que la puerta del departamento no cierra y tampoco las rejas; además, ayer se le comenzó a levantar el piso a otra de las residentes y a otro vecino se le rompió el cerámico”.

“Del IPV no recibimos ninguna respuesta, venimos reclamando con todos los vecinos en conjunto y recién ahora estamos en proceso para mantener una reunión. Esperemos que se concrete para ir logrando alguna solución porque hay cuestiones que no son injerencia de la Municipalidad”, concluyó Mercado.