«Los legisladores chubutenses no tienen ni idea de lo que pasa en la provincia»

El ministro de Seguridad y precandidato a senador, Federico Massoni, visitó esta mañana los estudios de AZM Radio, donde habló acerca del armado de la lista de Chubut Primero y aseguró que «hay algo que nos beneficia en este momento y es que nuestra lista no se hizo en Nación ni se discutió en Nación y yo no respondo a nadie de Nación. Es una lista pura y exclusivamente chubutense, para bien o para mal, pero es de acá».

Massoni pidió que los legisladores «representen a Chubut y que no sean delegados de Nación puestos a dedo» y dio como ejemplo a Santiago Igón y aseguró que no lo conoce: «Soy ministro de Seguridad de Chubut, recorro todas las localidades y no lo conozco. La única vez que lo vi fue cuando salió en algún canal de televisión a decir que manejaba el conflicto que se suscitaba en la comarca y después desapareció completamente. A mi no me representa».

El ministro de Seguridad aseguró que los legisladores chubutenses, y en particular los senadores, «no tiene ni idea de lo que pasa en la provincia, la ciudadanía no los conoce porque no andan entre nosotros, están en otro nivel, viven en una nube de gas, en una realidad completamente distinta».