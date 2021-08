Los convocados a la Selección Argentina ya arribaron a Venezuela

Gran parte de los jugadores citados por el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, ya se encuentran en Venezuela, para esperar y trabajar en lo que será el primero de los tres juegos de esta triple fecha de Eliminatorias de Catar 2022.

Ante el conjunto “vino tinto”, el seleccionado campeón de América jugará el día jueves. Posteriormente, jugará el domingo ante Brasil y luego el día 9 de septiembre martes ante Bolivia en el Estadio “Monumental” de Buenos Aires.

A la espera de Messi, Argentina ya se entrena en Caracas

De los convocados por el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, son 27 de los 30 jugadores, los que ya arribaron a Venezuela, donde ya comenzaron con los primeros entrenos para disputar el primer de los tres juegos pautados por esta triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022.

Restan por llegar desde Francia, los citados desde Francia, y precisamente los tres jugadores del Paris Saint Germain: el capitán Lionel Messi, Ángel Di María y Leandro Paredes.

Este lunes, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, capital venezolana, el avión que trajo consigo gran parte de los convocados que están en el futbol europeo.

De esta forma, los jugadores de Inglaterra, España, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos viajaron desde Madrid en las últimas horas y ya llegaron a Caracas; entre los que están los cuatro jugadores de la Premier League, Lo Celso, Romero, Martínez y Buendía que han tomado la misma decisión de otros futbolistas selecciones sudamericanas, de pese a la no autorización de su liga, viajar para integrar a su Selección.

Vale destacar que para esta decisión, los futbolistas no solo argentinos, sino también de Sudamérica, se han amparado en la reglamentación FIFA en la que se indica que la cesión de jugadores a sus Selecciones es obligatoria y de no ser cedidos, habrá sanción para las instituciones.

Ya estaban entrenando en Caracas, junto a Scaloni, el arquero Franco Armani y el delantero Julián Álvarez, ambos de River que viajaron con el DT el pasado sábado con destino a la capital de Venezuela y el domingo hicieron sus primeros movimientos.

Los «europeos», luego de cumplir los trámites migratorios en el aeropuerto de Maiquetía con el coordinador general de la Selección, se sumaron al resto de la delegación para realizar una práctica liviana en la tarde de este lunes en el predio Deportivo de La Guaira en Santa Rosa de Lima.

El jueves

Argentina, jugará en Caracas, el jueves y por la 9° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, ante el local Venezuela, contando con el arbitraje de Leodán González de Uruguay.