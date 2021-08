“Lobito” Fernández y un buen inicio en Tokio 2020

En la quinta jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio, el tenista Gustavo “Lobito” Fernández, debutó con una cómoda victoria y la rosarina Yanina Martínez se clasificó a la final de los 200 metros T36.

En tanto, en otras disciplinas como ser en Ciclismo, el tándem masculino ganó un nuevo diploma.

El tenis, a segunda ronda

En 57 minutos de juego, Gustavo Fernández consiguió su primera victoria en la 16° edición de los Juegos Paralímpicos, Tokyo 2020: fue sólido y contundente ante el español Francesc Tur y se impuso por un cómodo 6-1 y 6-0 por la segunda ronda en una jornada que se demoró por las altas temperaturas.

Antes, en uno de los partidos que abrió la jornada, Florencia Moreno se convirtió en la primera tenista argentina en participar en un Juego Paralímpico. En su debut, perdió ante la japonesa Yui Kamiji (2° del ranking) por 6-0 y 6-1.

La abanderada, a la final

Y llegó el debut para Yanina Martínez, que no defraudó en los 200 metros T36. Realizó un tiempo de 30.97, quedó segunda en su serie y tercera en la clasificación general. La rosarina, actual campeona olímpica en los 100 metros T36, irá en busca de la medalla este domingo a las 00.10. Pablo Giménez Reinoso (F57) fue 9° en jabalina con un lanzamiento de 34.25.

En boccia

La boccia se presentó en la cuarta jornada y Luis Cristaldo (BC2) consiguió una victoria clave. Perdía por 2-0 frente a la inglesa Claire Taggart, pero reaccionó a tiempo y ganó por 5-2 en un duelo por el Grupo C.

Además, se produjo el debut del histórico Mauricio Ibarbure (BC1) -sexta participación paralímpica-, que cayó ante el japonés Nakamura por 8-5 por el Grupo A. Stefanía Ferrando (BC3) perdió por 4-1 frente a la australiana Cotie Spenser por el Grupo E.

El último que se presentó fue Jonatan Aquino (BC2), que perdió por 3-2 ante Dmitry Kozmin por el Grupo E.

Diploma para el tándem

El tándem masculino integrado por Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa consiguió su segundo diploma. Luego de haber finalizado en el octavo puesto en Persecución, la dupla consiguió un séptimo lugar en los 1000 metros contrarreloj de la Clase B, con una marca de 1:05.178. Así, culminaron su participación en Tokio.

En la natación

Fernando Carlomagno, que había sido finalista en los 200 metros combinados, participó en los 100m pecho SB6 y registró 1:27.53. Quedó quinto en su serie y décimo en la general.

El domingo, correrá los 100m espalda, su prueba favorita. En remo, Brenda Sardón se clasificó a la Final B. La bolivarense mejoró su registro personal (12:01.15) en el Repechaje 1 de la Clase single PR1, quedó tercera en su serie y esta noche disputará la regata que define los puestos del 7º al 12º.

En judo, Laura González obtuvo un diploma, mientras que Fabián Ramírez, el abanderado argentino en la ceremonia de apertura, quedó eliminado en octavos de final.

JUEGOS PARALIMPICOS – TOKIO 2020

JORNADA 6 – PROGRAMACIÓN

Sábado 28 (en la noche argentina)

Natación

+ 21:07 hs. – 400m Libre S7 Caballeros, Eliminatorias Serie 2: Iñaki Basiloff.

+ 22:19 hs. – 100m Pecho SB4 Caballeros, Eliminatorias Serie 2: Nicolás Rivero.

Remo

+ 21:30 hs. – PR1 W1X (Single), Final B (puestos 7° a 12°): Brenda Sardón.

Boccia

+ 22:40 hs. – Individual BC1 (Mixto), Grupo A, fecha 2: Mauricio Ibarbure vs. David Smith (Gran Bretaña).

+ 23:55 hs. – Individual BC3 (Mixto), Grupo E, fecha 2: Stefanía Ferrando vs. Scott McCowan (Gran Bretaña).

DOMINGO 29 (MAÑANA)

Atletismo

+ 00:10 hs. – 200m T36 Damas, FINAL: Yanina Martínez.

Boccia

+ 01:20 hs. – Individual BC2 (Mixto), Grupo E, fecha 2: Jonathan Aquino vs. Zhigiang Yan (China ).

+ 07:50 hs. – Individual BC2 (Mixto), Grupo C, fecha 2: Luis Cristaldo vs. Maciel Santos (Brasil).

Tenis En Silla De Ruedas

+ 03:00 hs. – Single Masculino, 2da Ronda: Ezequiel Casco vs. Takuya Miki (Japón).

+ 03:00 hs. (2do turno) – Dobles Masculino, 2da Ronda: Gustavo Fernández / Agustín Ledesma vs. Takuya Miki / Daisuke Arai (Japón).

Fútbol 5 para Ciegos

+ 04:30 hs. – Zona B, fecha 1: Los Murciélagos vs. Marruecos