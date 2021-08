Judiciales refuerzan pedido de recomposición salarial y piden «reunión urgente»

La dirigente del SITRAJUCh, Alejandra Sanhueza, reiteró que desde el gremio apuntan a negociar paritarias con las autoridades provinciales.

En diálogo con AzM TV, sostuvo que «pedimos la recomposición salarial, sabemos que los ingresos de la provincia mejoraron notablemente y nuestro salario ha perdido terriblemente el poder adquisitivo debido a la inflación».

«Perdimos poder adquisitivo»

Asimismo, Sanhueza señaló que «tenemos compañeros de trabajo que son auxiliares e ingresantes, por ejemplo, con 4 años de antigüedad y que están bajo la línea de pobreza según los informes del INDEC» y precisó que «un ingresante con antigüedad y carga de familia, es decir 2 hijos en promedio, cobra $76.000; más allá de que todos quienes integramos el Poder Judicial y todos los empleados, hemos perdido poder adquisitivo».

Pedido de diálogo

«Hemos pedido una reunión con el ministro (Mario) Vivas del STJ, y también presentamos una nota de propuesta para la recomposición salarial y que se pueda llevar a un acuerdo», apuntó la dirigente, agregando que «la enviamos con copia al doctor (Jorge) Miquelarena y Daroca, de la Defensoría Pública».

«Está vigente la acordada con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y es importante poder sentarnos a dialogar y no esto de no ser recibidos, ya que no solamente presentamos la nota, sino que nos hemos reunido en asamblea y pedimos reiteradas veces al ministro (por Vivas) que nos recibiera», mencionó.