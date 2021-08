Intendentes de la cuenca Senguer-Golfo San Jorge piden por la Ley de Emergencia Hídrica

Los intendentes de la cuenca Senguer-Golfo San Jorge, se reunieron este miércoles en Sarmiento para evaluar la situación crítica en materia hídrica en la región. Coincidieron que debe generarse una mayor conciencia respecto a su consumo y uso eficiente del recurso hídrico. Admiten que en las actuales circunstancias se debe mitigar el impacto del cambio climático y plantearon que se debe tratar a la brevedad posible la Ley de Emergencia Hídrica.

El encuentro contó con la presencia de los intendentes de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque; de Caleta Olivia, Fernando Cotillo; Sarmiento, Sebastián Balochi; Rada Tilly, Luis Juncos; Río Senguer, Miguel López; y Río Mayo, Alejandro Avendaño; además del presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, y representantes de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

Cabe destacar, que los jefes comunales coincidieron en la importancia del cuidado del agua y en que debe generarse una mayor conciencia respecto a su consumo. Por ello, se está avanzando para concretar obras de micromedición para optimizar el uso del recurso, además de continuarse en la búsqueda de acuíferos en la zona.

Al respecto, Luque señaló que “fue una mesa de trabajo entre los distintos intendentes que tenemos una afectación específica respecto a la cuenca, no solamente al lago Musters que recibe la mayoría del agua que se provee a cada uno de nuestros pueblos para el consumo humano”.

“Celebro que estos temas se discutan con anticipación y no en el momento de los cortes de agua en el verano. Este debe ser un tema de agenda que nos permita desarrollar una serie de puntos para buscar soluciones y lograr un uso eficiente del recurso, con la posibilidad de avanzar hacia la micromedición”, sostuvo.

Continuando en ese tenor, recalcó que “debemos concretar obras que repercutan de manera positiva, como el azud del lago Fontana, algo que ya solicitamos al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y otros funcionarios. La venimos reclamando desde hace tiempo, pero nadie le puso tanta energía como lo está haciendo actualmente Cittadini, contrario a la falta de compromiso demostrada por el ministro de Infraestructura de la provincia, Gustavo Aguilera, que no se hizo presente. Es una obra prioritaria”.

Reunión con el ENOHSA

Del mismo modo, el mandatario municipal anunció que “este lunes voy a tener una reunión con representantes del ENOHSA por las nuevas perforaciones de acuíferos que venimos trabajando en conjunto entre el Municipio y la SCPL, pero además la idea es conseguir el financiamiento de las obras de micromedición que necesitamos”.

Por otra parte, valoró el trabajo de Fernando Cotillo, “quien se involucró muy seriamente en todo esto y, además, gestionó la planta de ósmosis inversa, que capta agua del mar con la idea de, a futuro, dejar de utilizar el acueducto. Es un tema importante que consiguió Caleta Olivia ante el presidente Alberto Fernández, que tiene en cuenta los problemas de nuestra región”.

Finalmente, Luque destacó que “las ciudades que estamos en pleno crecimiento debemos defender los intereses de nuestra gente, entendiendo que el cambio climático es una realidad y la cuestión ambiental debe ser una política pública y no discursiva, con acciones concretas para lograr entornos más saludables. Estamos trabajando permanentemente en ese sentido junto a concejales de las distintas localidades”.

“Debemos empujar para el mismo lado”

En tanto, el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo, afirmó que “uno de los grandes objetivos es reflotar las obras que estuvieron paradas 4 años, una de ellas es la del agua. Vamos a trabajar en conjunto porque todos pertenecemos a una misma región y padecemos este problema; las iniciativas no se profundizan si se encaran en soledad, por lo que debemos aunar esfuerzos para lograr soluciones, empujando todos para el mismo lado”.

“Si no partimos de las grandes obras de infraestructura que necesitamos, cualquier actividad local es una frustración. Debemos definir una labor integral y avanzar, como hicimos nosotros, que éramos cautivos del acueducto hasta que se puso en marcha la planta de ósmosis, que hoy produce la mitad de agua que nos llega del acueducto”, expuso.

En ese sentido, Cotillo agregó que “venimos logrando acuerdos con Nación para seguir trabajando en estos temas. Contamos con la decisión del gobierno nacional, está en nosotros elaborar los proyectos y terminarlos, planificando una agenda en común para lograr el recurso hídrico necesario, tanto para el consumo humano como para la producción. Es fundamental sumar las acciones a un proyecto general”.

Mitigar el impacto del cambio climático

Por su parte, Sebastián Balochi agradeció “la presencia de los intendentes de la región para seguir trabajando con una actitud proactiva ante esta temática que nos preocupa. Tenemos que trabajar mancomunadamente para sortear las dificultades que nos planteó la retracción de la cuenca”.

En esa misma línea, el mandatario de Sarmiento sostuvo que “a partir de ahora, en primer lugar debemos mitigar el impacto del cambio climático e intentar corregir lo que no se está haciendo bien para conservar la sustentabilidad del recurso hídrico”.

“Queremos avanzar en una regulación de la cuenca y para ello es necesario que la Ley de Emergencia Hídrica se trate en la Legislatura, lo que favorecerá para lograr soluciones lo antes posible y minimizar las consecuencias de estos inconvenientes”, indicó Balochi.

Uso eficiente del recurso hídrico

Por último, el intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, afirmó que “todos los que tenemos responsabilidades públicas debemos trabajar para mejorar los servicios públicos junto con el IPA, avanzando hacia el uso eficiente del recurso en cada una de nuestras ciudades”.

“En Rada Tilly existe un sistema de micromedición y de reúso del agua que nos permite que el agua procesada de los efluentes cloacales sirvan para riego de los espacios públicos y ahora también se usa en Comodoro, ya que vamos a formalizar la firma del convenio en ese sentido”, explicó.

Para finalizar, Juncos apuntó que “tenemos un desafío grande por delante, una agenda de trabajo que tiene que ver con la urgencia y para eso debe existir una ley que permita afectar fondos específicos para concretar obras que garanticen el abastecimiento de agua”.