Imputan por presunta publicidad engañosa a dos laboratorios

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, imputó a los laboratorios Framingham y Formulab por presunta publicidad engañosa de sus productos Satial y Vientre Plano, ya que se presentan como “suplementos dietarios” y se promocionan como una forma de adelgazar manteniendo el consumo de alimentos con alto contenido calórico.

A partir del análisis de publicidades tradicionales y no tradicionales, emitidas en la TV y redes sociales como Instagram y Facebook, se advirtieron mensajes que contienen información que podría no resultar veraz e inducir a error, engaño o confusión a las y los consumidores. Además, a través de dichas prácticas asociadas a información relativa a hábitos de alimentación y control de peso, las firmas efectuarían recomendaciones que representarían un riesgo para la salud e integridad física de sus consumidores y consumidoras.

Práctica perjudicial

En el caso de Satial, de forma contradictoria y limitada, se menciona que el producto debe ser usado como suplemento adicional de una dieta y un programa de ejercicios, y en sus piezas promocionales abundan imágenes de distintos platos de alimentos de alto contenido calórico no recomendados para un régimen alimenticio tendiente a perder peso. Dichas imágenes son acompañadas por el consejo de quienes son presentados como profesionales especializados indicando que “si vos antes incorporás Satial y te comiste 4 porciones, absorbes 1”. Estas dos expresiones son claramente incompatibles ya que no queda claro si el producto es efectivo para cualquier tipo de consumo alimenticio o debe acompañar una dieta saludable. Además, induce a las y los consumidores a una práctica cotidiana que podría resultar perjudicial para su salud.

Contradicción

De igual modo se advirtió que el producto Vientre Plano, es publicitado asociándolo con procesos de adelgazamiento fáciles y saludables, con ideas y etiquetas relacionadas con el “bienestar”, la “alimentación saludable”, la “nutrición” y la “vida sana”. Sin embargo, la firma exhibe platos con alto contenido calórico como papas fritas, picadas, tortas y hamburguesas, entre otras imágenes, junto al envase del producto. Esto sugiere que la recomendación para las y los consumidores es que pueden ingerir cualquier tipo y cantidad de comidas y alimentos en tanto sean consumidos conjuntamente con su producto, ya que no sólo no generarían un aumento de peso, sino que por el contrario, el proceso de pérdida de peso sería más simple, fácil y sano.

En este producto se advirtió que, entre los mensajes publicitarios examinados, existiría una abierta contradicción cuyo resultado generaría conceptos, ideas y expectativas equivocadas en las y los potenciales consumidores no solo sobre el uso adecuado del producto sino también sobre la alimentación saludable.

Incumplimiento de la norma

A raíz del análisis efectuado se imputó a las firmas Framingham Pharma (Satial) y Formulab S.A. (Vientre Plano), por presunta infracción a la Ley de Defensa del Consumidor por vulnerar el deber de suministrar información cierta y veraz, emitir mensajes publicitarios que representarían peligro para la salud e integridad física de sus consumidores y por incumplir normativa específica en materia de publicidad y rotulado de suplementos dietarios.

Las empresas ya fueron notificadas y tienen un periodo de 5 días hábiles para hacer su descargo frente a las autoridades de la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores. Posteriormente continuará el proceso administrativo para imponer sanciones en caso de que correspondan.