Exitosa observación regional del vóley juvenil

Se cumplió la estadía de 40 jugadores de vóley de la región, el pasado fin de semana ser realizó en Comodoro Rivadavia, el Campus de observación patagónica de talentos de la disciplina.

La actividad, es impulsada por Fe.V.A. y Secretaría de Deportes de Nación, con el apoyo de Comodoro Deportes y DGD. «Fue un éxito total», sostuvo Adrián Rasgido, captador de Chubut.

Durante tres jornadas, evaluaron a los jóvenes talentos de la región

El Campus de Observación de Talentos de vóley se desarrolló en el Gimnasio Municipal N°4 durante el pasado viernes, sábado y domingo, con la presencia de los entrenadores de la selección Argentina menor de vóley en rama femenina y masculina, profesores Eduardo Rodríguez y Pablo Rico, quienes evaluaron a 40 jugadores de vóley de la Patagonia en categorías 2005 a 2008 con proyección a la elite deportiva en la disciplina.

Además, el campus contó con la participación de entrenadores de toda la región quienes se llevaron, al igual que los jugadores, diversas herramientas para seguir enriqueciendo su desarrollo en el deporte en sus localidades.

«Haciendo el balance, la observación regional fue todo un éxito, por lo que dijeron tanto los técnicos de la selección Argentina, los técnicos visitantes y todos los colegas. La verdad fue un éxito total, porque priorizamos la parte sanitaria, lo primordial cuando se planificó esta observación», comenzó expresando Adrián Rasgido, captador de la provincia del Chubut.

«En la parte deportiva no lo sabremos hasta la segunda observación, hasta que los técnicos hagan sus anotaciones y posteriormente sabremos si en una segunda observación algunos de estos chicos será llamado otra vez. Hay que seguir trabajando, porque esto recién comienza para estos jugadores», explicó Rasgido.

«Entre viernes y sábado se hicieron todas las mediciones de altura, peso, salto. Los entrenadores se llevaron todas las mediciones actualizadas, y en la parte técnica simplemente han hecho algunos trabajos, algunas correcciones. Esto recién comienza. Ahora los jugadores tienen que entrenar en sus respectivos clubes, más que nunca. Los chicos se han llevado una visión de su actualidad técnica. Hay chicos muy interesantes, y tanto los jugadores como técnicos han visto en qué nivel están. Esto dependerá mucho ahora del entrenador y el jugador, para que siga este camino de ser deportista, de estar en una selección Argentina», aseguró.

«Todos estuvieron muy contentos, se llevan muchas herramientas los profes, cada entrenador y cada jugador. El viernes hubo una charla técnica con los entrenadores. El que estuvo los tres días lo aprovechó mucho. Para nosotros fue un éxito en todo momento. Incluso los obsequios, para que se lleven el recuerdo de estar en Comodoro Rivadavia.

«Son muchas horas dentro del gimnasio, quizás es cansador, pero uno está acostumbrado. Estar dentro de la cancha de vóley, es muy satisfactorio ver a los chicos entrenando. Los chicos estuvieron muy felices. Uno se lleva la satisfacción de ver esos ojitos, que quieren seguir entrenando vóley. Justamente nos llegó la medalla de bronce del equipo masculino en los Juegos Olímpicos. Marcelo Méndez y Hernán Ferraro, lo dijeron en declaraciones internas de Fe.V.A., que cada entrenador de Argentina tiene un pedacito de esta medalla, porque sin los entrenadores la pirámide se hace mucho más chica. Una partecita de esa medalla de bronce pertenece a cada entrenador de la República Argentina», expuso.

«Estuvimos el fin de semana trabajando mucho con estos chicos. Esperamos que alguno en un futuro integre la selección Argentina tanto en rama masculina como en femenina», cerró Adrián Rasgido.

VOLEY – CAMPUS DE OBSERVACIÓN –

EN COMODORO RIVADAVIA

Masculino

Santiago Malaisi 2005 Com. Riv.

Thiago Tula 2006 Com. Riv.

Manuel Valdebenito 2006 Com. Riv.

Tomás Burgos 2007 Com. Riv.

Facundo Antilef 2005 Cushamen

Tomás Iglesias 2004 Puerto Madryn

Leonardo Herbsommer 2006 General Acha

Mateo Ferreyra 2005 General Acha, La Pampa

Valentín Flach 2006 General Acha, La Pampa

Martín Díaz 2005 Catrilo, La Pampa

Nicolás Ocampo 2005 Neuquén

Gonzalo Arana 2006 Neuquén

Tiago Pelz 2006 Zapala, Neuquén

Braulio Boscinkic 2006 Cipolletti, Río Negro

Gerónimo Llanqueleo 2006 Viedma, Río Negro

Eduardo Maita 2005 Puerto Deseado, Sta. Cruz

Gonzalo Pedernera 2007 Puerto San Julián, Sta. Cruz

Joaquín Castillo 2005 Río Turbio, Sta. Cruz

Valentín Robles 2007 Río Grande, TDF

José Cejas 2005 Río Grande, TDF

Elías Alegre 2006 Ushuaia, TDF

Tobías Agüero 2005 Ushuaia, TDF

Femenino

Sofía Moreda 2006 Com. Riv.

Lucila Valdebenito 2009 Com. Riv.

Iara Montes 2007 Trelew

Malena Carriman 2007 Com. Riv.

Bianca Dorazio 2006 Com. Riv.

Maia Montesino 2009 Trelew

Lihuen Fonseca 2006 Esquel

Nahiara Márquez 2008 Com. Riv.

Melina Acuña 2008 Com. Riv.

Paula Ochoa 2007 Ushuaia, TDF

Paloma Basualdo 2006 Ushuaia, TDF

Xiomara Cobián 2006 Río Grande, TDF

Abril Ungar 2006 Neuquén

Iara Peretto 2006 Neuquén

Catalina Vidales 2006 Gral. Pico, La Pampa

Sol Olivera 2006 Santa Rosa, La Pampa

Fiorela Ghione 2006 Gral. Pico, La Pampa

Catalina Arrigone 2007 Santa Rosa, La Pampa

Constanza Re 2007 Lamarque, Río Negro

María Gutiérrez 2006 Gral. Roca, Río Negro

Nicole Barría 2005 Río Turbio, Sta. Cruz

Marianela Pereira 2006 Neuquén