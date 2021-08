Esquel inauguró su biblioteca futbolera

En la Escuela 8 «Manuel Belgrano» de Esquel, se inauguró la primera biblioteca futbolera de Chubut y la número 71 del país.

Lleva el nombre de «Claudio Campos Crugeiro» en homenaje y reconocimiento al futbolista esquelense que hizo la Primaria en esa institución del barrio Buenos Aires, y hoy siguió las alternativas de la ceremonia desde Ecuador, donde es coordinador de la selección de aquel país.

Denominada “Claudio Campos Crugeiro”

En la oportunidad, Hernán Maciel, Secretario de Deportes y Recreación de Esquel señaló que «es un honor representar al municipio en este momento de inauguración de la biblioteca con temática futbolera».

«Este tipo de iniciativa incentiva a los niños de la ciudad a estar conectados con la lectura, y contribuyen al desarrollo sano, potenciando la lectura a través de temáticas modernas y atrapantes, que ayudan a introducirlos en el conocimiento de valores que son fundamentales para el éxito deportivo, y con éxito no nos referimos al triunfalismo; sino a la satisfacción de lograr pequeños y grandes pasos, que los convierte en personas comprometidas, honestas y perseverantes», dijo el secretario.

En alusión al ex jugador Claudio Campos Crugeiro, Maciel indicó que «reconocer la trayectoria de uno de los grandes deportistas de la ciudad es la mejor forma de enaltecer su trabajo, esfuerzo y la intachable carrera deportiva que ha desarrollado profesionalmente».

Ignacio Irigoyen, escritor, abogado y documentalista, es el motorizador de esta iniciativa que moviliza a jugadores en actividad de renombre, como así también ex jugadores y a entrenadores que participan con entusiasmo apoyando la idea, y acompañó en Esquel participando de esta nueva inauguración junto con Claudio a través de la virtualidad siguiendo la ceremonia.

“Muy contento de estar acá, agradecer a los padres de Claudio, a la diputada Zulema Anden, a la Legislatura de Chubut que lo declaró de interés, a Patricia la directora y su gran trabajo con los chicos, a la Municipalidad de Esquel en la persona de Hernán Maciel; son muchos los actores sociales que han participado de este proyecto”, explicó el creador del proyecto.

“Esta biblioteca es muy importante, porque encontré en Claudio una persona muy comprometida”, sumó, al destacar también que podrán crearse otras bibliotecas similares en el territorio provincial.

«Que sean los deportistas quienes estimulen a los alumnos a formarse para el día de mañana» resaltó Irigoyen, apelando a la lectura y la importancia de adquirir conocimientos para desarrollarse.

Acompañaron esta presentación, los padres de Claudio, Froilán y Elsa junto con sus hermanos Bárbara y Diego más amigos. Asimismo, estuvieron ex jugadores y dirigentes del Club Gral. San Martín, donde el ex futbolista hizo las Inferiores, luego de su inicio en «11 Corazones». Además de directivas, docentes y estudiantes de la escuela provincial.

Desde Ecuador, Claudio saludó y agradeció el apoyo de todos los que hicieron posible llevar adelante el proyecto, y también fue entrevistado por estudiantes de 4º, 5º y 6º grado, que lo conocen a la distancia, y hoy agradecieron esta nueva biblioteca en el colegio.

Minutos más tarde, Elsa y Froilán descubrieron los casi 300 libros que forman parte de la primer biblioteca futbolera de Chubut.