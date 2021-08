Especialista advierte sobre riesgo sanitario del contacto con una ballena en descomposición

El director científico del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) , Mariano Sironi, se refirió a la polémica desatada por la ballena hallada muerta en la costa de Comodoro Rivadavia, con la cual un grupo de personas se tomó fotografías, una de ellas ingresando al interior del cetáceo.

En diálogo con AzM Radio, el especialista planteó que la situación fue «lamentable» y que «tiene que ver con la falta de educación e información que debe llegar a la población periódicamente, porque estos casos se repiten una y otra vez».

En el mismo sentido, sostuvo que «acercarse a una ballena en descomposición no es saludable, son miles de kilos de carne pudriéndose con todo lo que ello implica; no sabemos si murió porque tenía alguna enfermedad, y aunque no la tuviera y estuviera sana, son miles de toneladas de carne en descomposición, no es una buena idea meterse adentro de la boca o tratar así al animal» y advirtió que «se debe difundir información sobre qué hacer cuando ocurren estos casos; principalmente, hay que mantenerse lejos y llamar a la autoridad competente».

Por otra parte, el especialista en conservación de ballenas sostuvo que el contacto con el cuerpo del cetáceo en descomposición puede generar «infecciones bacterianas, además de que hay gases tóxicos que el animal en descomposición puede desprender».