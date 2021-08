En Eliminatorias Argentina – Bolivia, se ensaya a la vuelta del público

En conferencia de prensa hace minutos, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nacional, Matías Lammens, junto a su par Ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunciaron datos sobre el regreso del público a los Estadios no solo de futbol sino de distintos deportes.

Será con el cotejo que el 9 de septiembre jugarán por Eliminatorias Catar 2022 entre Argentina ante Bolivia en el Estadio “Monumental”, con un 30% de aforo.

Para entrar a la cancha: hasta 30% de capacidad, PCR negativo y al menos una dosis

Este martes en una conferencia de prensa liderada por los Ministros de Turismo y Deportes junto a su par de Salud, anunciaron que se trabaja en detalles para concretar el regreso del público a los estadios de nuestro país.

«Haremos una prueba piloto el 9 de septiembre, el día que jugará la Selección Argentina, en principio con un aforo del 30% (estadio Monumental). Se lo comuniqué a Claudio tapia (Presidente de la AFA) comentó el titular del área de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Sumando a la vez que “no solamente será ese 9 de septiembre, sino en todos los torneos locales y para el resto de los deportes. Queremos una vuelta gradual y que esta experiencia sea utilizada como una prueba piloto. Seguramente sea con las mismas condiciones”.

Por su parte, Carla Vizzotti, a cargo de Salud de la Nación, aseguró que “venimos observando los espectáculos y vemos un buen comportamiento y queremos que gradualmente se amplíen los aforos. No nos parece algo temerario, sino no tomaríamos esta decisión”.

Teniendo en cuenta esto, también se analiza la vuelta de público no solo en el futbol sino en el resto de los deportes, como así también en los eventos de masiva convocatoria.

¿Cuáles serían los requisitos para el ingreso al Estadio?

Si bien aún no fue confirmado de manera oficial, fuentes indican que la Liga Profesional del Fútbol (LPF) elevará a las autoridades gubernamentales un protocolo donde indican sus s propuestas sanitarias, luego de lo que fue una evaluación que hicieron los dirigentes dentro de la comisión de Salud, presidida por el secretario general de Argentinos Juniors, Alejandro Roncoroni.

Según indica el sitio web Doble Amarilla, se tendrán en cuenta distintos puntos para permitir el ingreso de público a los Estadios, como ser: capacidad a llenar sea del 30% con distanciamiento social, presentar una declaración jurada, estar vacunado con al menos una dosis y presentar un PCR negativo 72 horas antes.

Tal como fue indicado por las autoridades nacionales de Salud y Deportes, el primer cotejo a modo de “prueba” con regreso de público será Argentina y Bolivia, que jugarán en el Estadio “Monumental” jueves 9 de septiembre desde las 21.30 horas, en el marco de la 10° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022 de CONMEBOL.

¿Se jugará la triple fecha?

Sin embargo, cuando la novedad del regreso del público a los Estadios y precisamente en las Eliminatorias Sudamericanas es el dato del día, la otra novedad poco positiva, es la decisión de distintas Ligas del mundo de no ceder a los futbolistas de sus clubes a sus respectivas selecciones.

La Premier League tomó la posta y por lo tanto, no cedería a los argentinos como por ejemplo Emiliano Martínez y Giovani Lo Celso, y ahora se sumó LaLiga de España, que anunció a través de un comunicado que “apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores internacionales para la convocatoria de CONMEBOL y realizará acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición”.

De esta manera, ¿qué sucederá con el armado de los seleccionados?. Vale destacar que esta decisión se llega al estar Sudamérica en “fase roja” en cuanto a COVID-19 y de permitir la presencia de los futbolistas con sus respectivas selecciones, al arribar a sus clubes deberán cumplir 10 días de aislamiento y perderán presencia en competencias europeas.

Por lo pronto, la FIFA ya se ha expresado hace tiempo y ha llevado tranquilidad a CONMEBOL ya que el mandamás del futbol mundial, Gianni Infantino, ya dejó en claro a los clubes que deben ceder de manera «obligatoria» a los jugadores, de lo contrario, podrían afrontar sanciones.

En las últimas horas, FIFA remitió una carta a la CONMEBOL y demás asociaciones miembro, en la que recordó que la cesión de futbolistas es de cumplimiento obligatorio.