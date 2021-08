El Presidente propuso debatir la legalización del cannabis para uso recreativo

“Tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana”, señaló Alberto Fernández este miércoles. Lo dijo en el ciclo de entrevistas Caja Negra conducido por el periodista Julio Leiva. “Si el alcohol y el tabaco son legales, ¿por qué la ilegalidad está en la marihuana?”, insistió en su planteo el mandatario.

“Mucho más daño hace el alcohol entre los chicos y nadie se ocupa. Los que pagan por el consumo de marihuana son los consumidores, que no son los causantes del problema”, analizó Fernández y al mismo tiempo explicó que la lucha debe pasar por la persecución de los distribuidores para el consumo.

Sin embargo, el Presidente, que mostró un discurso a favor de que el cannabis sea legal, no brindó definiciones sobre si esto será impulsado durante su gobierno y prefirió analizar el panorama completo, aunque se mostró abierto al debate: “Hay algunas cosas sobre las que no tiene mucho sentido que discutamos a esta altura. Primero, que el consumo de marihuana se ha expandido, que muchos jóvenes lo consumen. Eso es cierto. También es cierto que la marihuana es nociva, que como toda droga genera perjuicios a la salud”.

“Cuando a mí me invitan a esta discusión la primera tentación mía, es decir bueno debatamos, pero sin hipocresías. Lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, explicame porque está la ilegalidad en este lado”, agregó.

Sobre si impulsará una ley en los dos años de mandato que le quedan, Fernández expresó: “Yo no tengo ningún problema en generar estos debates. Yo soy un tipo muy, en todas esas cosas, alguien muy liberal. Y creo que finalmente, cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también dañarse. Lo que si el Estado tiene que decirle, es advertirle, que se está dañando. Y avanzar, si es que ese daño pone en riesgo otros”.

“Creo que poco a poco hay que ir dando pasos. Yo creo que nosotros ya legalizamos que la marihuana sirva para fines terapéuticos, para fines medicinales. Estamos promoviendo el cáñamo con fines textiles, de producción textil. Y tenemos que pensar y abrir un debate en algún momento sobre la legalización de la marihuana”, completó el jefe de Estado.