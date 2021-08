El deporte comodorense con paulatino regreso de público

En la ciudad de Comodoro Rivadavia, se autorizó el regreso a la presencia de público a los eventos deportivos, siendo de manera gradual y por etapas.

Este miércoles, las autoridades de Comodoro Deportes lideraron una reunión donde avanzaron en la definicion de la situación, junto con las instituciones federadas y asociaciones de la localidad petrolera.

En espacios cerrados, con no más de 30% de ocupación

Dependiendo de la situación epidemiológica del momento, este miércoles, en las instalaciones del Gimnasio Municipal N º1, se llevó adelante un encuentro con dirigentes de las instituciones federadas y asociaciones de Comodoro Rivadavia y Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Es luego de que el Gobierno Provincial dictara el nuevo decreto que establece las medidas de cuidado por la pandemia de Covid-19, hasta el próximo 4 de octubre.

Este fin de semana regresará el público en la ciudad petrolera, estableciéndose que en el caso de los espacios cerrados, sea con un máximo de 30% de ocupación y los encuentros en espacios al aire libre será del 40 %.

Carlos Peralta, titular de la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB), tras la reunión con Hernán Martínez del Ente deportivo, consideró que «es un paso más para poder tratar de normalizar las actividades y estamos conformes con el paso que se ha dado. Es la posibilidad de asistencia de gente a los eventos».

En este caso, sostuvo que esta iniciativa «por supuesto, que será una asistencia moderada». En lo que respecta al básquet, siendo en un espacio cerrado «con un 30 por ciento de aforo, distanciamiento, utilización de barbijos y varias cuestiones protocolares. Es un paso adelante».

Jorge De Cellia, dirigente del fútbol de Veteranos, desde su lugar, describió que luego de la reunión con el área deportiva «vinimos a recibir las nuevas sugerencias y directivas y nos pone contento que se vaya flexibilizando un poco. La gente esta entusiasmada para ver deportes, con esto tenemos un aforo para espacios cerrados de hasta un 30 por ciento y en espacios abiertos hasta el 40 por ciento de la capacidad de cada uno de los escenarios».

Sobre el futbol de veteranos y su público en particular, el dirigente señaló que «para nosotros es una nueva noticia, solo tenemos que tener la precaución de mantener a la gente bien distribuida a lo largo de todo un predio».

«La idea es no estar concentrados en un espacio pequeño, generando distancias adecuadas a las nuevas exigencias. Y podemos usar los vestuarios con los protocolos vigentes y buffet con el mismo aforo» puntualizó.

Cristian Nieva, tesorero de la Unión de Rugby Austral (URA), sostuvo que la apertura para el público «será gradual y vamos a seguir apelando a la responsabilidad social e individual de cada uno. No es que es una apertura total, sino que habrá un aforo, nosotros con predios, en todos los clubes que son al aire libre, pero por estos días vamos a tener un aforo del 40 por ciento para iniciar y la idea es llegar al 4 de octubre a una semi normalidad».