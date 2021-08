“El Depo” empató en Cipolletti y continua liderando

Por 1 a 1, el Deportivo Madryn igualó este domingo ante Cipolletti, por la 16° Fecha de la Zona a del Torneo Federal.

“El Depo”, se recuperó del partido que comenzó perdiendo, con el gol anotado por Juan Pablo zarate; ya que luego igualó las acciones desde el punto del penal, Fabio Giménez. Finalizada la primera rueda del certamen, “El Aurinegro” sigue como líder del grupo.

Sumó un punto y sostiene la cima

“Cipo”, que hace las veces de local en cancha de Centenario de Neuquén, le planteó un parejo tramite de juego al consunto madrynense que comanda Ricardo Pancaldo.

El Deportivo Madryn comenzó perdiendo desde temprano el cotejo, ya que a los 10 minutos del primer tiempo, Juan Pablo Zarate superó la respuesta del arquero “Aurinegro” Juan Marcelo Ojeda, para poner el 1 a 0 parcial del equipo cipoleño.

Sin embargo, el “Aurinegro” que creció en lo futbolístico en pos de conseguir la igualdad, generó un penal, cuando el reloj marcaba 19 minutos: Sebastián Jeldres encaró el área y Manuel berra no tuvo otra opción que cometerle la pena máxima.

Allí, en su regreso al once inicial tras recuperase de la lesión, el volante central madrynense Fabio “Coco” Giménez fue certero y cambió por el gol el penal que significó el 1 a 1 que sería el final.

En el segundo tiempo, tras varios minutos apáticos y aburridos en cuanto a juego, Deportivo Madryn ensayó variantes en búsqueda de la victoria, y su entrenador realizó cambios para aportarle peso al área rival como ser con los ingresos de José Michelena y Franco Niell.

Los esfuerzos del “Depo” y también los de Cipolletti, se vieron truncos más aun cuando sobre el final del partido, desde la calle, energúmenos arrojaron al campo de juego algunas piedras que impactaron en uno de los integrantes del CT visitante. Por esto, el árbitro Pablo Núñez determinó la suspensión por algunos minutos.

Luego, se reanudó la práctica pero con los equipos desenfocados, no pudieron hacer nada más dentro del campo de juego para buscar el gol.

De esta forma, fue igualdad en 1 para “Cipo” y “El Depo” , rescatando a la larga, un punto interesante para el conjunto madrynense que continua liderando la tabla de posiciones, aun junto con Olimpo que empató en su duelo con Independiente de Chivilcoy.

Lo que viene

El próximo fin de semana el Deportivo Madryn comenzará a disputar la segunda rueda del Torneo Federal A y reanudará los objetivos de continuar liderando la tabla de posiciones.

En este sentido, por la 16° programación, los del “Depo” viajarán hacia la provincia de Buenos Aires, para jugar ante Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi.