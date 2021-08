El Apertura “Jacinto Rey” tendrá en juego la Copa “Galenso” Hughes

El fin de semana del 15 de agosto, comenzará a disputarse el Torneo Apertura “Jacinto Rey” de la Liga de Fútbol del Valle del Chubut, destinada a las categorías masculinas desde Primera hasta Formativas.

El certamen, tendrá en juego la Copa “Galenso” Hughes y ya confirmó oficialmente su fixture.

Con fixture para el futbol valletano

Este lunes en reunión de delegados de la Liga de Fútbol Valle del Chubut se aprobaron modificaciones en el fixture del Apertura 2021 “Jacinto Rey”, agregando partidos a la zona B- C y D.

Los equipos que quedaban libres en las zonas B y C por fecha jugarán entre si, en tanto que en la Zona D se sorteó una nueva ronda.

Vale destacar que esta programación, es correspondiente a la rama masculina, a jugarse en las categorías Primera, Reserva y Formativas. El Femenino, también confirmó el inicio de su competencia para el fin de semana del 15 de agosto.

En disputa este Torneo, estará la Copa “Galenso” Hughes, en honor al periodista trelewense fallecido meses atrás.

Fútbol- Fixture Apertura 2021 “Jacinto Rey”

Copa: Carlos “Galenso” Hughes

Programación primera rueda

Zona A

1ra Fecha

Alumni Vs. J.J. Moreno

Brown Vs. Dep. Madryn

Libre: Afo

2da. Fecha

Dep. Madryn Vs Alumni

J.J. Moreno Vs. Afo

Libre: Brown

3ra. Fecha

Afo Vs. Dep. Madryn

Alumni Vs. Brown

Libre: J.J.Moreno

4ta. Fecha

Brown Vs. Afo

Dep Madryn Vs. J.J. Moreno

Libre: Alumni

5ta. Fecha

J.J. Moreno Vs. Brown

AFO Vs. Alumni

Libre: Dep. Madryn

Zona B

1ra Fecha

Los Aromos Vs. Independiente

Marche Vs. Atlas

Libre Dolavon

Cruces Libres: Zona B Vs Zona C (1° Y Reserva)

Dolavon Vs Huracán

Marche Vs Racing

2da. Fecha

Atlas Vs. Los Aromos

Independiente Vs. Dolavon

Libre: Marche

Cruces Libres: Zona B Vs Zona C (1° Y Reserva)

Marche Vs Gaiman

Los Aromos Vs Ever Ready

3ra. Fecha

Dolavon Vs. Atlas

Los Aromos Vs. Marche

Libre Independiente

Cruces Libres: Zona B Vs Zona C (1° Y Reserva)

Independiente Vs Racing

Dolavon Vs Gaiman

4ta. Fecha

Marche Vs. Dolavon

Atlas Vs. Independiente

Libre : Los Aromos

Cruces : Zona B Vs Zona C (1° Y Reserva)

Los Aromos Vs. Huracán

Independiente Vs. Ever- Ready

5ta. Fecha

Independiente Vs. Marche

Dolavon Vs. Los Aromos

Libre: Atlas

Zona C

1ra Fecha

CEC Vs. Racing

Gaiman Vs. Ever-Ready

Libre: Huracán

Cruces Libres: Zona B Vs Zona C (1° Y Reserva)

Dolavon Vs Huracán

Marche Vs Racing

2da. Fecha

Ever-Ready Vs. Cec

Racing Vs. Huracán

Libre: Gaiman

Cruces Libres: Zona B Vs Zona C (1°-Reserva)

Marche Vs Gaiman

Los Aromos Vs Ever Ready

3ra. Fecha

Huracán Vs. Ever-Ready

Cec Vs. Gaiman

Libre: Racing

Cruces Libres: Zona B Vs Zona C (1°-Reserva)

Independiente Vs Racing

Dolavon Vs Gaiman

4ta. Fecha

Racing Vs. Gaiman

Huracán Vs. Cec

Libre: Ever-Ready

Cruces Zona B Vs Zona C (1°-Reserva)

Los Aromos Vs Huracán

Independiente Vs Ever-Ready

5ta. Fecha

Gaiman Vs. Huracán

Ever-Ready Vs. Racing

Libre: Cec

Zona D

Fecha 1

Germinal Vs. El Parque

La Ribera Vs. D.Roca

2da. Fecha

D.Roca Vs. Germinal

El Parque Vs. La Ribera

3ra.Fecha

Germinal Vs. La Ribera

D.Roca Vs. El Parque