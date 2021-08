Docentes van al paro el miércoles y jueves

El Consejo Directivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) resolvió, a través de los mandatos escolares, la realización de un paro provincial de 48 horas para los días miércoles 25 y jueves 26 de agosto, con la realización de marchas y caravanas unificadas en todo el ámbito provincial para el día jueves. Además, la propuesta incluye la realización de Asambleas Escolares el viernes para elaborar mandato con acciones a seguir. «Las escuelas que están cerradas sin ningún tipo de arreglo, el transporte escolar que no se garantiza en muchos lugares de la provincia, las partidas escolares que no alcanzan a cubrir lo necesario para la limpieza de las instituciones educativas como para sostener los comedores escolares, tal lo indica el plan de alimentación. A todo esto, volver a recordar el ajuste de horas cátedras, los descuentos ilegales de retención de servicios y la falta de una respuesta al pedido de recomposición salarial, luego de veinte meses sin discusión, siendo la única provincia de la Argentina que no ha tenido paritarias salariales», son las razones esgrimidas por el sindicato docente para esta nueva convocatoria a una medida de fuerza.