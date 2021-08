Diputados dilatan el debate de la Emergencia Hídrica en Chubut

Este miércoles se reunió la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura para tratar el tema de la emergencia hídrica la cual, según aseguraron varios diputados, no se aprobará en la sesión de mañana, ya que buscarán el aporte de diversos especialistas. En el encuentro de hoy estuvo el presidente del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, quien explicó a los diputados presentes los alcances del proyecto: “El eje central apunta a la concientización y lograr el uso eficiente del recurso, porque la tendencia de los niveles de nuestros cursos de agua están en baja hace 10 años y el pronóstico hacia adelante es que seguirán en baja. La idea es poder implementar las medidas preventivas necesarias”.

El funcionario agregó que “el proyecto también contempla la creación de un fondo, pero fui claro en que no es el eje central de la iniciativa. Sino todo lo contrario, el objetivo es evitar tener que atravesar a futuro situaciones extremas en la Cuenca del Senguer y del Valle Inferior del Río Chubut. Si no se aprueba ese fondo, buscaremos el financiamiento”.

Finalmente, Cittadini remarcó la importancia de “aprobar esta ley, para poder sumar a las emergencias hídricas de nuestras provincias patagónicas vecinas, llevar a una postura en común como Patagonia, y darle más peso a las gestiones que estamos realizando ante Nación, como ser la obra de la presa en la naciente del Río Senguer”.