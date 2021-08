Denunciado por corrupción, renunció el Ministro de Turismo de Uruguay

En medio de una polémica por la compra directa de publicidad, este viernes pasado renunció a su cargo el ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso y ya suman cinco los ministros del Gabinete uruguayo que asumieron el 1 de marzo de 2020 que ya no forman parte del gobierno.

Cardoso presentó su renuncia luego de la polémica generada por las compras directas de publicidad que se conocieron tras la remoción del ex director de Turismo, Martín Pérez Banchero, según publicó el diario El País de Uruguay.

De todas formas, el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que volvería a reunirse con Cardoso tras el surgimiento de nuevas denuncias sobre el manejo de la publicidad, que fueron publicadas en el semanario Búsqueda, que en sus últimas dos ediciones, informó detalles del enfrentamiento que mantuvo el hoy ex Ministro con el entonces director nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, quien denunció que había sido echado por no querer firmar compras directas por millones de pesos.