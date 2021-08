Damnificados por los incendios afirman que los módulos habitacionales son inhabitables

Esta semana, testimonios de damnificados por los incendios de interfase ocurridos hace 5 meses en la Comarca Andina dejaron expuesta la situación de angustia y zozobra que atraviesan los vecinos y vecinas de las localidades afectadas por las llamas.

En diálogo con AzM Radio, advirtieron «abandono» por parte de autoridades nacionales y denunciaron que se utilizaron fondos para comprar materiales «que se humedecen y se pudren con la lluvia».

También, pusieron en duda el destino de donaciones para la zona, muchas de las cuales «se perdieron», según expresaron, y una de las pocas voces legislativas que se expresó al respecto fue la de al diputada María Andrea Aguilera, quien criticó la inacción de las autoridades hacia los perjudicados por los incendios.

«Los materiales se pudren»

Una de las damnificadas por los incendios y residente de Lago Puelo, Eugenia Fagnan, fue contundente al segurar que «Nación nos abandonó, usaron fondos para comprar materiales que se humedecen y pudren con la lluvia» y denunció que «te dan el módulo inhabitable porque no se encargan del agua, ni la conexión eléctrica y el gas».

Consumidos por la desidia

Otro vecino afectado por el mayor siniestro ígneo de los últimos años en Chubut y de profesión mecánico, Marcelo Cárdenas, explicó que «todo lo que recibimos fue gracias a la gente, incluso hubo donaciones que se perdieron» y planteó que «no sé si piensan hacer campaña política con todo esto, la mejor campaña sería ayudar a la gente».

«Perdí todo, se me prendieron fuego 14 autos, tres míos y el resto de clientes, alcancé a salvar dos, y perdí también las herramientas», relató el damnificado, además de recordar que su vivienda también fue consumida por las llamas. «Al no tener entrada económica se me complica, y el Estado está ausente en todo esto», lamentó.

«No se está haciendo nada»

Otra de las voces que se hizo eco de los reclamos de las familias damnificadas fue la de la legisladora provincial, María Andrea Aguilera: «Primeramente, hay que realizar tareas de prevención y de recomposición para evitar que esto vuelva a ocurrir, lo cual no se está haciendo. También, tareas de acompañamiento en cuanto a la recuperación de las economías del lugar como el turismo y la producción: no se está haciendo».

«La situación es gravísima»

«Además», continuó Aguilera, «está la situación de cada uno de los vecinos que no ha recibido ningún tipo de sostén. Hay gente muy mala anímicamente y que ahora se ve sometida a golpear todos los días las puertas del Municipio para que les den un vale de nafta y poder prender un generador un par de horas al día, o bien para costear un alquiler o vivienda en otra localidad, mucha gente tuvo que mudarse a El Bolsón porque no hay lugares en alquiler en las zonas afectadas, y la situación es gravísima».