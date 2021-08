Comodoro: Problemas de conectividad y edilicios afectan el dictado de clases

Dos establecimientos educativos de Comodoro Rivadavia aún no pueden regresar a la presencialidad ni dictar clases virtuales por problemas de infraestructura y de conectividad. Se trata de las escuelas 115 y 7.704: en el primer caso, la falta de acceso a Internet por parte de muchas familias y las complicaciones propias del servicio complican la propuesta de dictado virtual; mientras que en el segundo, avanza a buen ritmo una esperada obra de gas y hasta tanto no se concrete la misma, los alumnos no podrán volver a las aulas.

Fuera del sistema

En el caso de la Escuela 115 del barrio Diadema, la institución no pudo volver a la presencialidad ya que la obra de gas no finalizó. «Acá tenemos solamente un servicio de Internet en el barrio, y debido a la demanda quizás es difícil conectarse; en el edificio no tenemos internet provisto por el Ministerio, así que la conexión se hace difícil», apuntó la directora del Nivel Primario, Carla Zuñiga.

Al mismo tiempo, explicó que «la propuesta de la escuela obviamente fue la virtual, pero entendemos que se hace difícil para muchas familias por la propia dificultad de acceder a Internet».

Falta de gas en invierno

Por otro lado, el director de la Escuela 7.704, Alejandro Peñaloza, sostuvo que actualmente en el establecimiento «resta la colocación de 20 metros de caño, colocación de calefactores y aprobación de Camuzzi», indicaron desde la institución, anticipando que la obra «ha avanzado».

Asimismo, remarcó que «estamos en la lucha del edificio propio de la escuela secundaria, la empresa CAPSA nos donó el terreno y aguardamos que, en algún momento, toda la planta política de Provincia nos de la respuesta que queremos; la escuela ha crecido mucho».