¿Cómo darse cuenta de una ESTAFA PIRAMIDAL?

* Por Sergio Adrián Lorea

En el mundo de las finanzas hay mucha información y no siempre es de confianza o con el respaldo suficiente para avanzar al momento de hacer o no una inversión.

En reiteradas ocasiones me encuentro con algún amigo o amiga y me dice, estoy participando en tal o cual inversión, que me da un rendimiento del 10% en dólares mensuales. Interesante ¿no?

Cuando le pregunto sobre que activos o inversiones se basa esa rentabilidad mensual, claramente no saben cómo explicarme esos retornos. Primera señal de alarma. Seguido a eso, continuando la charla, me comentan que deben dejar la plata en promedio 14-16 meses y que no pueden retirarla, si lo hacen tienen una penalización del 50% de lo invertido. Segunda señal de alarma.

La tercera señal de alarma es cuando hablan de rendimientos en dólares del 10% mensual en dólares y si anualizamos eso valores da una rentabilidad anual del 120% en dólares. En el mundo de las finanzas e inversiones, los instrumentos financieros dan en promedio 6-8% anual en dólares en Argentina y en el mundo están entre un 2-5% dependiendo del país y de las empresas donde se invierta. Siempre hablando en renta fija, es decir, un instrumento que cuando lo compramos por los mecanismos habilitados, sabemos cuándo pagan, cuánto pagan, qué tipo de legislación aplica en caso de haber algún tipo de litigio y en que moneda pagan. Si fuera un instrumento de renta variable, como dice la palabra, no sería factible hablar de un retorno determinado ya que fluctúa con la volatilidad del mercado.

Como pueden ver, ya hay tres cosas que nos dan la señal de que esa inversión con esos rendimientos no es factible, como diría el refrán ¨cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía¨. Bueno, mi querido inversor, DUDE.

Otra de las señales (Cuarta señal de alarma) que debe considerar es a la persona que le ofrece eso, preguntarle si recibe alguna compensación o contribución porcentual adicional si logra conseguir nuevos inversores. (En verdad no son inversores sino nuevos participantes de este tipo de estafa).

Gráficamente esto se complementa así:

Si logra convencer a los dos participantes, en promedio por cada uno de ellos recibe una compensación o un porcentaje de reconocimiento, cada uno se pasará a llamar pierna derecha o pierna izquierda, el que más aporte, el logrará un % del aporte más grande. Pero lo más seguro, es que él desconozca que se encuentre en una estafa piramidal y, por lo tanto, lo recomiende pensando en hacerle un favor y al mismo tiempo beneficiarse él, desconociendo todo esto.

Como puede ver, si seguimos incorporando nuevos integrantes estos se van a ir acumulando como una pirámide. Lo interesante es que los retornos seguirán mientras más y más gente se incorpora a esta estafa. Los nuevos participantes pagan los rendimientos de los anteriores y así sucesivamente.

Cuando no se incorporan nuevos participantes, los beneficios de los participantes originales disminuyen y los nuevos, se quedan sin beneficios, ya que con sus aportes lo único que lograron fue otorgar ganancia a los primeros. Toda la PIRÁMIDE COLAPSA.

Este tipo de estafa se la conoce como, esquema Ponzi, asociado a un joven emigrante italiano de nombre Carlo Ponzi que, en los años 1920 estafó de esta manera a miles de personas en Estados Unidos. El caso más emblemático es el de Bernie Madoff, que defraudó por 65.000 millones de dólares a clientes en todo el mundo.

Señales de estar en una estafa piramidal:

1. Desconocimiento del origen de los fondos que pagan esos rendimientos tan altos.

2. Tiempo mínimo de permanencia, sin poder retirar el capital aportado.

3. Altos beneficios en corto plazo sin operaciones que certifiquen esos fondos y de forma pasiva, es decir no tener que realizar ninguna actividad solo esperar.

4. Comisiones a personas que nos recomienda ingresar en estos esquemas.

5. Falta de documentación fidedigna de la empresa en la cual se participa.

6. La captación pública de dinero en inversiones está controlada y regida por la Comisión Nacional de Valores. Sino no tiene autorización, no está avalada a recibir o manejar fondos de personas.

Ejemplos de estas estafas hay miles, por nombrar uno y muy conocido en la Argentina, Hope Funds. Está a la espera de sentencia por más de 1500 millones de pesos.

En el mundo de las criptomonedas podemos citar los casos de:

• BitConnect: Monto total de defraudación 5.000 millones de USD.

• OneCoin: Monto total de defraudación: 3.500 millones de USD.

• PlusToken: Monto total de defraudación: 3.000 millones de USD

Siempre recuerde, el esquema piramidal solo tiene un resultado matemático posible: EL COLAPSO.

* Sergio Adrián Lorea. Licenciado en Economía. Altares Finanzas