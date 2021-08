“Coco” Muñoz fue recibido en su ciudad natal

La localidad de Gualjaina, recibió a su principal orgullo deportivo, como ser el atleta Eulalio “Coco” Muñoz, que participo semanas atrás en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El cordillerano, que cumplió con una gran performance al quedar en la 31° posición general, arribó a su casa natal y fue recibido por las autoridades municipales que lo reconocieron como Embajador.

Recibido en casa y nombrado Embajador

Con el claro mensaje de que “con esfuerzo y disciplina todo se logra”, el atleta chubutense Eulalio “Coco” Muñoz, fue recibido días atrás en su ciudad natal, Gualjaina.

El joven, fue recibido por el Intendente local y sus autoridades pares, notificándosele a la vez que fue nombrado embajador deportivo de Gualjaina por el Honorable Concejo Deliberante de esa localidad.

Al finalizar el acto protocolar el atleta olímpico se expresó a los medios de comunicación allí presentes, contando sus sensaciones al decir que “estoy súper contento, agradecido con el Intendente y todos sus colaboradores que me nombraron Embajador de Gualjaina”.

Emocionado por como lo recibieron sus vecinos de Gualjaina, aseguró que “es lo más lindo que te puede pasar”, sumando que “estoy muy contento y agradecido por los aportes y la ayuda que me han bridando siempre”, acerca del apoyo recibido por parte del Municipio local.

“Coco”, aseveró que “es de las cosas más lindas que me toca vivir, que al llegar a tu lugar la gente te de un abrazo, se emociona. Que comparta tus sueños porque estar en un JJOO era un sueño y compartirlo con mi familia, la gente que me vio nacer y crecer. Disfrutarlo juntos”.

Por último, el atleta aseveró con pleno optimismo que “es decirle a los más jóvenes y a los chicos que todo se puede en la vida. Esto va para la vida, para quien quiera estudiar algo, que con esfuerzo y disciplina todo se logra”.

“No importa de donde sos, sino las ganas y motivación que le pongas a todo. Es decirle a los chicos que vayan por sus sueños y que luchen por sus objetivos”, aconsejó.