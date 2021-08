Clubes valletanos rumbo a Neuquén

Los planteles superiores de Bigornia Club en ambas ramas y de Trelew RC en masculino, disputarán desde este jueves y hasta el domingo, el Torneo Regional de Clubes A.

El certamen, organizado por la Confederación Argentina de Hockey, retomará su competencia este año, tras un 2020 sin actividad ante el avance de la pandemia. También estarán los clubes del sur provincial, como ser Náutico y Cheque de Rada Tilly.

Listos para disputar el Regional A

En tres escenarios, como ser las canchas de los Clubes Neuquén Rugby e Independiente, más la cancha Municipal de Plottier, se jugará desde este jueves el Torneo Regional de Clubes de Hockey categoría A, que tanto en rama masculina como femenina, convocará a los equipos más importantes del a región.

Del certamen, serán parte representantes chubutenses, ya que esta noche de martes, emprendían viaje hacia tierras neuquinas, los planteles superiores de rama femenina y masculina de Bigornia Club de Rawson, y el equipo masculino de Trelew RC. También, entre las damas, participa el conjunto de Náutico de Rada Tilly.

En la rama femenina, las radatillenses militan en la Zona A, compartiéndola con Independiente, La Barranca y Los Perales; jugando las chubutenses su primer cotejo el jueves frente a Los Perales. Por parte de la Zona B, allí estarán las chicas del “Yunque” capitalino, junto con sus pares de Alta barda, Chenque RC y Marabunta, iniciando la competencia también el día 2 y frente a Marabunta.

Por parte de la rama masculina, Trelew RC integra la Zona A y su primer partido lo jugará el día 2 desde las 9 horas ante La Barranca; en tanto que en el caso de los bigornianos, será ese mismo día pero a las 10:30 frente a Limay Hockey Club, por la Zona C.

HCOKEY – TORNEO REGIONAL DE CLUBES A

EN NEUQUÉN

PROGRAMACION DE EQUIPOS CHUBUTENSES

DIA JUEVES

09:00 horas – Trelew R. C. vs La Barranca –CABALLEROS

10:30 horas – Bigornia C. – Limay Hockey Club –CABALLEROS

12:00 horas – Los Perales Hockey – Club Náutico Rada Tilly –DAMAS

13:30 horas – Bigornia C. – Marabunta Rugby Club – DAMAS

DIA VIERNES

08:30 horas – Trelew R. C. VS Tiro Federal – CABALLEROS

08:30 horas – Bigornia C. VS Neuquén Rugby Club – CABALLEROS

11:30 horas – La Barranca VS Náutico Rada Tilly – DAMAS

13:00 horas – Bigornia C. VS Club Alta Barda – DAMAS

Cruces Cuartos de Final CABALLEROS

17:50 horas – Club A. Independiente VS Náutico Rada Tilly – DAMAS

19:30 horas – Bigornia C. VS Chenque – DAMAS