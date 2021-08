Cansado de las agresiones de su vecino: «Si la Justicia no actúa, lo voy a matar»

Un hombre de Trelew, cansado de las amenazas y agresiones de un vecino, dialogó en exclusiva con Azul Media cansado de realizar denuncias y que la Justicia no haga nada al respecto. Néstor Ortega vive en la calle Uruguay Norte 127 y desde hace muchos años es acosado por un vecino, quien se enojó por una pared que han construido en la vivienda: «Hay una persona en el barrio que amenaza desde hace mucho a los vecinos, tiene abuso de armas, amenazas de muerte y lo último que hizo fue prenderme fuego el auto. A este señor no lo para nadie, ya he hecho seis denuncias y no tuve respuestas, yo ya estoy harto y esto se está saliendo fuera de control».

Néstor asegura que su vecino es un conocido delincuente conocido como «Fufi»: «Le ha robado a todos los vecinos y los vecinos tienen miedo y no quieren hablar. A mí me prendió fuego el auto, me acuchilló las cubiertas, le rompió los vidrios a otros autos anteriores, tengo autos con agujeros de bala».

El vecino trelewense reconoció que la policía realiza su trabajo, pero que «los que están fallando son los fiscales y los jueces. Yo le pregunto a la Justicia si espera que ocurra una desgracia». Ortega no dudó en afirmar que «vivo armado y no voy a esperar a que me tire él».

En medio de lágrimas de impotencia, Néstor Ortega asegura que decidió recurrir a Azul Media «para que la Justicia vea lo que pasa, para que no digan que no pedí auxilio»