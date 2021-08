Bajo una intensa lluvia, Brown empató ante “El Dragón”

En el Estadio “Raúl Conti”, Guillermo Brown igualó 1 a 1 ante Defensores de Belgrano, por la 22° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

Sebastián Benega abrió la cuenta para los anfitriones, pero minutos después, lo igualó Juan Manuel Olivares para los visitantes. El próximo fin de semana, visitará a Santamarina en Tandil.

Empate bajo la lluvia

En un partido cruzado por el factor climático, jugado bajo una intensa lluvia, Guillermo Brown igualó este sábado ante Defensores de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, por la 22° Fecha del Torneo de Primera Nacional.

El equipo que comanda Nicolás Vazzoler pegó rápidamente en el encuentro, ya que a los 9 minutos del primer tiempo, Sebastián Benega, abrió la cuenta para poner en ventaja “La Banda” por 1 a 0.

Sin embargo, los madrynenses no lograron sostener la diferencia que estaban consiguiendo, ya que a los 26´, tras un error defensivo, Juan Manuel Olivares anotó el empate en 1.

En el segundo tiempo, quien salió al campo de juego mejor plantado futbolísticamente, sabiendo que podía ganarlo, fueron los brownianos, que tuvieron el control del balón pero a quienes les faltó la puntada final para la definicion, más aun en un campo de juego que con el paso de los minutos comenzó a sufrir el agua caída y fue impidiendo un claro desarrollo.

Se dieron algunas chances para los portuarios, tras un centro enviado desde el centro de esquina que conectó “de tijera” Belinetz y que increíblemente pegó en el travesaño. Luego, desde un contraataque que culminó con Juárez enviando el centro desde la izquierdo, dos jugadores brownianos cayeron en el área (Sergio González y Matías Ruiz Díaz) pero el árbitro Nicolás Ramírez no pitó consideró falta.

Los minutos se consumieron con los equipos ya agotados físicamente y haciendo el máximo esfuerzo ante un campo de juego que evidenció cada vez un peor estado y que no permitía intentar jugar.

Fue empate en 1 para “La Banda” y “El Dragón” y las cosas no varían mucho en la tabla de posiciones: Brown sigue en el último escalón, con 20 unidades, mientras que el equipo de Buenos Aires escaló al tercer puesto.

Lo que viene

Para Guillermo Brown, el certamen continuará el próximo domingo, cuando por la Fecha 23 visite Tandil, para jugar ante Santamarina desde las 15.30 horas.

Por otro lado, se estima que este lunes, tras terminar su etapa de aislamiento el domingo, se sume a los entrenamientos Martin Rolle, en lo que marcará su regreso a la institución tras 17 años, luego de una gran carrera en el futbol argentino y en el exterior.

De hecho, sería presentado oficial en conferencia de prensa.