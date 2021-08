Argentina sigue en carrera en Tokyo 2020 y jugará ante Australia

La Selección Argentina de básquetbol, hizo lo que debía hacer: ganarle a Japón para asegurarse su lugar como uno de los mejores terceros y clasificar a los Cuartos de Final de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Por 97 – 77,el equipo que comanda Sergio Hernández derrotó al liderado por Julio Lamas, con Luis Scola como goleador con 23 unidades y con Facundo Campazzo destacado, aportando 17 puntos. El próximo martes, los argentinos se medirán ante Australia.

Venció a Japón y ya está en Cuartos

Con un sólido segundo tiempo, la Selección Argentina de básquet, mostró su mejor versión colectiva en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y venció al local Japón por 97-77.

Los dirigidos por Sergio “Oveja” Hernández, consiguieron el resultado que necesitaban que era la victoria, de esa forma se metieron entre los ocho mejores de la cita olímpica. Scola, con 23 puntos y 10 rebotes, fue el máximo anotador albiceleste.

Argentina no sufrió tanto, mostrando a la vez, valiosas mejoras en su juego –en especial en ataque, donde se anotó 97 puntos, con 39% en triples, luego del 16% en los dos primeros juegos- y varios rendimientos muy interesantes.

Facu Campazzo fue el mejor, el que marcó el camino, haciendo de todo hasta quedar a tres rebotes del tercer triple doble en la historia olímpica (sumó 17 puntos, 11 asistencias –empató la mejor marca olímpica argentina- y siete recobres).

Por su parte, además de los 23 puntos, Luis Scola aportó 10 rebotes, Marcos Delía tuvo momentos de un rol protagónico (14 puntos y siete rebotes) y otros, como Brussino (8 puntos) y Deck (16), gozaron de sus ratos interesantes.

Entre los datos importantes que tiene que ver con Scola, el capitán del seleccionado n sus quintos JJOO, llegó a los 584 puntos en una cita olímpica, siendo entonces el cuarto máximo anotador de todos los tiempos.

Erl próximo martes, por los Cuartos de Final de los Tokyo, Argentina jugará ante su par de Australia, en un cotejo que se iniciará desde las 9 horas de nuestro país.

Palabra de protagonistas

Facundo Campazzo, una de las figuras del encuentro aseguró que “teníamos una rabia”, comenzó el base, agregando que “no podíamos jugar bien, con nuestro juego. Nos costó entrar en el torneo en sí. Sabíamos que si ganábamos clasificábamos a cuartos, dependíamos de nosotros. Firmábamos eso. Teníamos una oportunidad y había que aprovecharlo”, relató, recordando las derrotas anteriores ante Eslovenia y España que llevaron a la Argentina a jugarse todo contra Japón.

“Hicimos un buen partido, nos pasamos bien la pelota, defendimos bien. Todavía teníamos detalles por pulir, pero sabíamos que podíamos mejorar, que íbamos a ser mejores. Se vio una gran selección. Jugamos bien, nos pasamos la pelota, además de la actitud”, analizó el cordobés.

“Esto somos nosotros. Dimos destellos de buen juego, hace mucho que no los dábamos. Extrañábamos esa dinámica. Confiábamos en que a medida que pasaran los partidos lo íbamos a encontrar. Tenemos otra oportunidad, queremos aprovecharla”, completó el armador de los Denver Nuggets.

Por su parte, Luis Scola, hizo hincapié en el rendimiento colectivo y el crecimiento del equipo partido a partido: “venimos jugando cada vez mejor. Cada partido fuimos mejorando un poquito. Este fue mejor que el anterior. Se notó la diferencia. Esa línea ascendente, ese patrón, no hay razón para que no continúe en el próximo juego.”.

“Nos va a dar la oportunidad. No digo que somos candidatos o que vamos a ganar, pero vamos a tener nuestras posibilidades jugando todavía mejor que hoy”, destacó el capitán.

En tanto, el entrenador Sergio Hernández, justificó la victoria y analizó la fase de grupos, antes de enfocarse en lo que vendrá en cuartos de final: “tuvimos actitud defensiva, pese a algunos fallos. Mejoramos los porcentajes, lo cerramos bien a (Rui) Hachimura y le tiramos la responsabilidad a los demás jugadores. El score es exagerado, no fue de 20 puntos la diferencia, pero bienvenido porque nos sentimos bien de cara a lo que viene. Tenemos que seguir mejorando si queremos seguir vivos”, sintetizó.