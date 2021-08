Alianiello: «Soluciones mágicas no habrá ahora ni en 2023»

La precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos y concejal de Puerto Madryn, Eugenia Alianiello, habló con AzM Radio sobre la campaña y la realidad que atraviesa Chubut.

En tal sentido, planteó que «lo más maduro y sano es hacerse cargo de esta situación, asumirla y entender que el Gobierno Nacional no va a resolver mágicamente en un año y medio, o que el 2023 va a llegar con todas las soluciones».

A su vez, Alianiello remarcó que «más allá de los sectores que uno represente, las construcciones colectivas traen responsabilidades y están, más allá de que uno puede tener más afinidad o no con algún funcionario o candidato de otro espacio; uno no debería matarse por las diferencias que tenga, las soluciones deben encontrarse desde la política, no planteando soluciones mágicas y de un día para el otro».