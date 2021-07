Vuelve el toque de queda a algunas zonas de España

Cataluña es la región de España con la tasa de incidencia de COVID-19 más alta del país, por este motivo retomarán con medidas más restrictivas, como ser toque de queda de 1 a 6 am, reuniones sociales de hasta máximo 10 personas y barbijos en lugares de ocio nocturno.

De esta forma, hasta el 23 de julio, las reuniones sociales serán de máximo 10 personas, exceptuando convivientes, y “no se puede comer ni beber en grupo en espacios públicos habilitados”, según la página web de la Generalitat de Cataluña.

Para bares y restaurantes, el horario será hasta las 0:30 horas, con mascarilla obligatoria mientras no se esté comiendo o bebiendo. Para los eventos culturales, el público deberá estar sentado, sin baile, con mascarilla y en un horario hasta las 0:30. El ocio nocturno será hasta la misma hora, en el exterior y terrazas, con grupos de máximo 10 personas, no está permitido bailar y se deberá usar mascarilla.

Las ciudades

El toque de queda debe ser autorizado por un tribunal y se produciría durante un período de siete días en zonas de más de 5.000 habitantes con alta tasa de incidencia de coronavirus, según informó Reuters.

Algunas de las ciudades que tendrán restricciones son puntos turísticos de playa como Barcelona, Sitges, Salou y Lloret de Mar. Otros 158 municipios también verán las restricciones.

Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, dijo que la «decisión [es] difícil pero imprescindible» y que espera «revertirla tan pronto como la pandemia lo permita».

En Valencia, Cantabria y Canarias

Por su lado, la Comunidad Valenciana también instauró nuevas medidas de COVID-19 que estarán en vigor hasta el 25 de julio. La movilidad nocturna estará restringida de 1 a 6 am en Valencia y otras 35 localidades. La venta de alcohol está prohibida entre las 20h y las 7 am, excepto en la hostelería.

Las reuniones sociales podrán realizarse con un máximo de 10 personas y, desde el 10 de julio, «queda suspendida la actividad de discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo, pubs, ciber-café», según la página web del Ajuntament de València.

La hostelería estará abierta hasta las 0:30h, «sin que puedan aceptarse pedidos a partir de las 0:00h». El aforo será del 50% en interiores y del 100% en terrazas.

Asimismo, Cantabria implementará un toque de queda en 53 municipios y limitará las reuniones a un máximo de 6 personas no convivientes.

La solicitud del gobierno local deberá ser aprobada por los tribunales.

Mientras tanto, en Islas Canarias, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias denegó la petición del gobierno regional de imponer toque de queda entre las 0:30h y las 6 am en las islas con la situación epidemiológica más alta.

Situación en España

El estado de alarma en España venció el 9 de mayo y, con él, el país levantó en ese momento el toque de queda a nivel nacional. Algunos destinos turísticos mantuvieron algunas restricciones, que se fueron aliviando paulatinamente a discreción de los gobiernos locales.

El Ministerio de Sanidad de España informó este jueves más de 237.000 casos diagnosticados en los últimos 14 días, con una incidencia acumulada a nivel nacional de 500,75 casos por cada 100.000 habitantes. En Cataluña, esa tasa en los últimos 14 días es de 1.107,54 por cada 100.000 habitantes.

Hasta el jueves, España ha administrado más de 49,5 millones de dosis, con casi 23 millones de personas con la pauta de vacunación completa, según datos del ministerio.