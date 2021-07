Trelew: Aseguran que el comercio «está mejorando, pero no alcanza»

El titular de la Cámara de Comercio de Trelew, Rubén Villagra, analizó la situación del sector en el contexto de la pandemia y relativizó el Día del Amigo en materia de consumo.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «es relativo, no es como el Día de la Madre o Día del Padre, no creo que sea con ninguna diferencia a favor; seguramente habrá algún movimiento, pero no tanta expectativa como con otras fechas».

«El comercio está mejorando, no alcanza para lo que necesita», señaló Villagra, aunque reconoció la importancia de «que la gente se vaya a vacunar, tome confianza y empiece a salir».

Además, el titular de la Cámara reflexionó que «la flexibilización de los horarios es buena» y, consultado sobre el nivel de ventas actual, reconoció que «hay un poquito más de comercio, y en la medida en que funcionen los bares, restaurantes y hotelería empezará el movimiento del turismo».

«Nos tenemos que unir todos para poder sacar a Trelew, a la provincia y al país hacia adelante, hay sectores donde pareciera que no ha pasado nada pero la cosa es seria; la parte privada ha hecho un sacrificio muy importante», planteó Villagra.