Tras la eliminación en Tokio 2020, Paula Pareto cerró su carrera profesional

Con una sentida carta compartida a través de sus redes sociales, la judoca argentina campeona en los JJOO de Rio 2016, Paula Pareto, se despidió de manera oficial de la práctica profesional del judo.

La joven de 35 años, escribió “sueños chicos, precios chicos; sueños grandes, precios grandes, vale la pena intentarlo”. La deportista, en la madrugada del sábado, tras caer por el repechaje por el bronce en Tokio 2020, le punto punto final a su carrera.

“Vale la pena intentarlo” dijo Pareto en su carta de despedida

La judoca Paula Pareto (-48 kg.) cayó en la madrugada del sábado en la argentina, en la prueba repechaje por el bronce en Tokio 2020 ante la portuguesa Catarina Costa y de esa forma, le punto final a su carrera como judoca profesional.

Así, Pareto cerró la competencia en Tokio ubicada en el 7° lugar y con un diploma olímpico.

Tras su última presentación, la médica explicó en dialogo con los medios de comunicación: “perdón por no poder hacerlos tan felices como en Río, pero lo di todo, hasta la última gota. La tristeza que siento es también gracias a tantas alegrías, así que vale”.

Fue sincera, además, al decir que “la verdad es que no me veía compitiendo en estos Juegos. Pero fui fiel a mis principios de dejar todo, y ese todo no era Río”, destacando sobre todo que “el cariño de la gente, más allá de la medalla, me hace muy feliz. Esta semana me sentí muy querida, apoyada por todos, no sólo como deportista, sino como persona, como argentina, como representante de todos ellos. Y no sólo de Argentina, sino de otros países”.

En sus redes sociales, en tanto, compartió una emocionante carta, que comenzó de manera emotiva: “Sueños pequeños, precios pequeños. Sueños grandes, precios grandes. Estás dispuesto a pagar un gran precio? Yo sí, porque siempre vale la pena intentarlo”.

“Duele más la caída desde más alto claro, pero eso nunca me sacaría el valor de intentarlo. Porque mi coraje es más fuerte que mis miedos, porque esa guerra que jugué en cada día de de mi vida no iba a ser diferente en esta oportunidad”, sumó el escrito, con plena emoción.

Agradeciendo a la vez “a todos por su apoyo y perdón por no llevarles otra alegría. Esta vez ustedes me la dieron a mi en forma de cariño, gracias! Gracias #Tokio2020 ! Gracias equipo por permitirme este honor”.

“Ahora mi cuerpo pide ´emparchado´ y ya es hora de escucharlo”, cerró.

Pareto culminó con una enorme carrera, en la que consiguió medalla de oro en Rio 2016, bronce en JJOO Beijing2008 y sendos diplomas olímpicos en Londres2012 y Tokio2020; como así también fue campeona mundial en 2015, medalla de Plata en 2014 y Bronce en 2018.