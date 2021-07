Tae Kwon Do y Karate, definen agenda con Comodoro Deportes

Referentes de escuelas de Tae Kwon Do y Karate se reunieron con Comodoro Deportes, con vistas al segundo semestre del año, la reactivación y planificación de entrenamiento junto al Departamento Metodológico de la Dirección General.

Estuvieron presentes instructores de ambas disciplinas, junto a jóvenes talentos, en algunos casos con perspectivas hacia la competencia a fin de año y el año entrante.

Planificando trabajo en conjunto paras el TKD y Karate

El presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, se reunió en el Gimnasio Municipal N°1 con referentes del Tae Kwon Do y Karate de la ciudad, con vistas a la planificación de la continuidad de las actividades en esta segunda mitad del año.

En la reunión estuvieron presentes además el Director General de Deportes Martín Gurisich, el secretario de Comodoro Deportes Fernando Mateeff, y el coordinador del Departamento Metodológico Flavio Benítez.

Estuvieron además los instructores Elena Lorenzi (Itosu Kai Karate Do), Walter Solís (Asoc. Tae Kwon Do Olímpico WTF) y Sergio Oyarzo (Asociación Austral Tae Kwon Do ITF), junto a algunos jóvenes destacados como Mateo Solís y la bicampeona mundial ITF Leyla Ramos.

«Iniciamos esta reunión con la idea de reorganizarnos en el trabajo que llevamos adelante, volver a marcar los lineamientos de entrenamiento en la segunda parte del año, con proyección trabajos con más presencialidad y contacto», comentó Elena Lorenzi (IV Dan) de Itosu Kai Karate Do.

«Una nueva etapa, más liviana, más holgada, que nos permite iniciar una nueva modalidad de trabajo y apuntando a apoyar a los jóvenes que son los que han mantenido todas sus ganas y actitud durante toda esta situación que nos ha tocado atravesar», agregó Lorenzi.

«Con el profe Flavio hemos estado coordinando trabajos físicos para los atletas clasificados, y ellos con la mejor voluntad siempre, desde el Gabinete Metodológico, tratando de acomodar horarios, coordinar con los jóvenes. Este equipo no ha dejado de trabajar en ningún momento. Siempre estamos en contacto con Hernán, que siempre está muy preocupado por los atletas. Se trabaja con ganas, con buenas energías, así que siempre estamos en contacto, por los jóvenes, trabajando en la calidad del entrenamiento que les podemos ofrecer», cerró Lorenzi, quien también adelantó que se estima una fecha presencial para noviembre, posiblemente en Buenos Aires.

Por su parte, Walter Solís se mostró entusiasmado con el cónclave con autoridades: «Este encuentro fue genial porque se da luego de más de un año y medio. Es una motivación, que las cosas van mejorando. Es un aliciente. Como Tae Kwon Do Olímpico estamos trabajando, durante la pandemia trabajamos muchísimo, porque la Confederación Argentina armó un plan de entrenamiento por zoom. No hemos dejado de entrenar, en la parte física y técnica. Contención con los alumnos tenemos, nos falta competencia, nada más».

En tanto, Sergio Oyarzo (VI Dan), de Asociación Austral de Tae kwon Do ITF precisó: «Estoy muy contento por haber tenido esta reunión con Hernán y toda la comitiva. Encarando lo que será esta última parte del año, ver si hay alguna competencia, ver como encaramos eso, la parte deportiva, y obviamente la ayuda que proviene del Estado. Ya tenemos prevista una fecha tentativa de lo que será el Campeonato Mundial en Holanda (julio y agosto del 2022), y esperamos por lo menos que se pueda llegar al Campeonato Nacional en diciembre de este año».