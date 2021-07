Río Negro: La presencialidad alternada generó deserción escolar

La ministra de Educación de Río Negro, Mercedes Jara Tracchia, habló sobre las tareas que realizan desde dicha repartición en el contexto de la pandemia y confirmó que, durante esta segunda mitad del año, «evaluaremos lo realizado en la primera».

Asimismo, reconoció que la presencialidad alternada generó deserción escolar y que «es un tema que ha ocupado a los equipos directivos para que los chicos se inserten en el ámbito escolar».

Sobre la posibilidad de que el Ciclo Lectivo 2021 se extienda hasta principios del año que viene, la funcionaria reconoció que aún no hay documentación oficial, «por lo que no puedo pronunciarme al respecto».

De receso

En diálogo con AzM Radio, la Ministra explicó que «desde el año pasado venimos trabajando en la priorización de contenidos, hemos tenido un primer semestre muy tenso porque comenzamos las actividades en febrero, con acciones de distinto tipo, fundamentalmente de vinculación de los estudiantes tras un año sin clases presenciales» y destacó que «la presencialidad tuvo algún período de suspensión por los aumentos de casos de Covid, y hemos iniciado el receso invernal prácticamente con toda la provincia con clases presenciales; obviamente, con la alternancia debida por la aplicación de protocolos».

Revisarán lo hecho hasta ahora

«En esta segunda parte del año», continuó Jara Tracchia, «revisaremos cómo se fue trabajando durante la primera mitad, con algunos planes y propuestas para ver cómo venimos transitando esta segunda parte y ver cuáles son las necesidades en función de cómo terminaríamos el 2021; obviamente, todo esto está en análisis y no hay definiciones concretas».

Sobre esto último, adelantó que «la semana que viene hay una reunión del Consejo Federal (de Educación) para abordar esta temática y delinearemos precisiones a nivel federal y jurisdiccional».

Recuperar contenidos

Sobre la posibilidad de que se extienda hasta febrero de 2022 el Ciclo Lectivo 2021, la funcionaria aclaró que «aún no tuvimos acceso a los documentos, así que por ahora el ministro Trotta lo ha manifestando públicamente, pero no hemos tenido un trabajo a nivel de los ministerios (de Educación) y el Consejo Federal» y apuntó que «los ciclos lectivos siempre terminan en febrero o marzo, normalmente siempre se extienden a los primeros días del ciclo siguiente».

«Obviamente, la cantidad de estudiantes que tenemos en estos períodos se ha intensificado debido a la necesidad de recuperar contenidos que no se pudieron apropiar durante el Ciclo Lectivo», reflexionó.

Sin definiciones

«Dentro del marco federal, la provincia de Río Negro va viendo estos planteos y ajustando las decisiones que tomamos a nivel jurisdiccional», señaló Jara Tracchia, quien aclaró que «en este momento estamos en un período de revisión y de fortalecer el segundo cuatrimestre, y veremos si avanzamos o no en esto que se propone; pero no tengo las herramientas para pronunciarle al respecto ya que no hemos accedido a los documentos de trabajo», refirió la Ministra de Educación en relación a la eventual extensión del Ciclo Lectivo actual hacia principios del año próximo.

Presencialidad y deserción

En cuanto a la presencialidad en Río Negro, «aplicamos el protocolo y ello nos lleva a la alternancia de tener una semana con clases y otra no, hemos tenido un primer semestre con presencialidad importante ya que durante dos o tres semanas habíamos tenido que suspender por razones epidemiológicas, retomando luego en los niveles Inicial y Primario, y luego Medio y Superior», detalló.

Sobre la deserción escolar, «notamos una desvinculación y baja intensidad en relación a la asistencia a clase, y esto ha sido un trabajo muy fuerte por parte de los equipos directivos para que los chicos se inserten en el ámbito escolar; obviamente, el sistema educativo no estaba preparado para asumir la no-presencialidad», indicó.