Renzo Blotta participará de una nueva fecha del TN en Entre Ríos

El Turismo Nacional la competencia de su Campeonato el próximo fin de semana, certamen en el que el chubutense Renzo Blotta, irá en búsqueda de otra buena performance en el Circuito de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

El jovencito de Comodoro Rivadavia, emprendió viaje rumbo a tierras mesopotámicas, con optimismo para cumplir con una gran 7° programación de la categoría.

Segunda etapa del Campeonato

Durante este fin de semana se estará disputando en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, la 7° fecha del campeonato 2021 del Turismo Nacional, competencia de la que será parte el piloto comodorense Renzo Blotta.

El jovencito, que participa de la categoría compitiendo en la Clase 2 del TN, viene teniendo muy buenas actuaciones en su primer año dentro de la divisional terminando entre los diez en cada competencia que pudo finalizar.

Analizando la performance que viene desarrollando, Renzo aseguró que “el balance en esta primera etapa del campeonato es muy buena, es nuestro primer año dentro del TN y siempre estuvimos entro los 10 mejores”.

Agregando que “tuvimos tres carreras que no sumamos nada y eso nos dejó un poco retrasados en el campeonato pero contamos con un gran equipo que me permite ir mejorando y aprendiendo fecha tras fecha, somos protagonistas en esta gran categoría”.

De cara a lo que se viene, Blotta es optimista a lo que pueda suceder en Concepción del Uruguay: «tenemos muy buenas expectativas para esta carrera, nos gusta Concepción”, destacando que “el equipo trabajo en el auto al igual que mi motorista Esteban Pou en el motor, con mi ingeniero Hugo Mazzini estamos permanentemente en contacto trabajando con las cámaras para pulir detalles a la hora de salir a pista”.

Ya paso la mitad del campeonato y a partir de este momento comienza una etapa donde muchos especulan con la sumatoria de puntos y otros en revertir lo realizado hasta el momento: “estamos convencidos que vamos a tener una segunda etapa de campeonato mucho mejor. Si bien no fue malo el comienzo, por diferentes razones no pudimos sumar esos puntos que hoy nos pondrían entre los diez del campeonato”, indicó.

“Contamos con un gran potencial y los vamos a demostrar”, puntualizó el comodorense.

Por último, Renzo Blotta aprovechó la ocasión para brindar un agradecimiento a quienes acompañan su performance en el TN, al decir que “estamos haciendo un gran esfuerzo carrera tras carrera y gracias a mis sponsors y amigos hoy podemos afrontar los costos, si bien nos falta pero es muy importante el apoyo que recibo de todos ellos”.

“Mil gracias, son un pilar fundamental para mi carrera deportiva. Igual quiero agradecer a mis viejos a Mariano Ingolotti, a mi familia a todos mil gracias”, cerró el piloto Blotta.