Rawson ofrece herramientas para la inserción laboral de los jóvenes

La coordinadora de Modernización de Rawson, Marianela Beilacher y la directora de Acción Educativa Formal y No Formal, Mariela Tamame, desarrollan en conjunto la implementación del programa “Aprende Programando” que apunta a que “todos los jóvenes puedan interactuar en distintas actividades y aprender sobre el pensamiento computacional y sustentabilidad”, comentó la coordinadora.

Beilacher resaltó además que “este programa incentiva al joven de los últimos años del nivel secundario en cuanto a los avances tecnológicos, que puedan instruirse buscando acortar la brecha en el mundo digital, autoconocimiento y liderazgo y si bien está abocado a las mujeres, no quiere decir que los varones no puedan anotarse”, al tiempo que agregó que “creemos que es muy importante que en este ecosistema virtual las mujeres tengan protagonismo, sobre todo entendiendo que esto es un semillero de programadores con futuro laboral”.

Requisitos

En cuanto a los niveles, Beilacher sostuvo que “hay distintos tipos de tecnologías en cuanto a su contenido, hay desarrollo web, juegos, manejo de drones, robótica, impresión 3D, además de contar con técnicos y campos virtuales, la duración es cuatrimestral”. La funcionaria municipal dijo que “el requisito principal es ser alumno regular de los últimos tres años del secundario a excepción de la Escuela Politécnica que son los últimos cuatro años y contar con computadora y conectividad sin necesidad de tener conocimientos previos y saber que son cuatro horas semanales para la cursada”.

Gratuito

Beilacher recordó que el “40 por ciento de los estudiantes inscriptos tienen que ser mujeres que es un porcentaje importante que hay que contar para seguir posibilitando que nos bajen las becas a Rawson, poder acceder y que sean gratuitas”. Finalmente, la coordinadora de Modernización expresó que “el Municipio realiza su tarea operativa y esto tiene vigencia hasta el próximo 13 de agosto y la confirmación se realizará desde el 19 de agosto, con el comienzo de la cursada el 23 de agosto y su finalización será el 19 de noviembre”.