Puratich remarcó que los legisladores deben «generar beneficios para la provincia»

El actual ministro de Salud y precandidato a diputado nacional por Chubut Somos Todos, Fabián Puratich, trazó un análisis de la campaña política y la gestión, en el marco de las elecciones Primarias.

En diálogo con AzM Radio, confirmó que no pedirá licencia y remarcó que «no cambiarán mis prioridades, que son seguir siendo ministro de Salud y seguir gestionando en la pandemia», agregando que «si en algún momento es necesario que tenga otro foco, lo haré, pero todavía la pandemia está vigente y lo otro es algo accesorio».

Análisis

Consultado sobre su propuesta de cara a una eventual diputación nacional, el funcionario expuso que «muchas veces, si se pertenece como diputado o senador al partido político gobernante se vota todo a favor, y si se es de la oposición, se vota todo en contra; y muchas veces no se analiza lo que puede ser bueno para la provincia» y puntualizó que «es algo que siempre he criticado, ya que se puede estar alineado con el Gobierno (Nacional) pero ello no significa que uno tenga que ser una máquina que vote a favor de cosas que no generan ningún beneficio para la provincia».

Cambiar el enfoque

«Otra cuestión que hay que cambiar son los regionalismos. Cuando uno está en Nación, es el diputado o senador de la provincia, no de Trelew, Rawson o Comodoro. Y hay que cambiar esos enfoques para traer beneficios a la provincia. Chubut es muy pequeña y en lo electoral no tiene un gran impacto, por eso tenemos que ponernos fuertes para poder lograr cosas importantes para nosotros», señaló Puratich.