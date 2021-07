Prosate incorporó un nuevo médico que atenderá a 400 afiliados de Madryn

La jefa de la Delegación Puerto Madryn del PAMI, Fernanda De Bartolo, confirmó la contratación de un nuevo médico de cabecera por parte del Prosate, que cubrirá una importante demanda en la ciudad: «Hasta hace un mes atrás, nosotros teníamos alrededor de 400 afiliados y afiliadas que no tenían designado todavía un médico de cabecera. Veníamos haciendo los reclamos correspondientes a Prosate y por suerte ya se sumó un nuevo profesional, así que la cápita de Puerto Madryn estaría cubierta. Tenemos unos once mil afiliados en la ciudad y todos tienen designado sus médicos de cabecera».

De Bartolo aseguró que «es una muy buena noticia, porque sabíamos de esta falencia que teníamos y necesitábamos dar una respuesta. Si bien se los atendía igual con el médico de demanda, no es lo ideal porque un médico clínico debe seguir la historia de una persona y por suerte pudimos cubrirlo».

Capacitación

Por otra parte, el viernes al mediodía se realizó una jornada informativa en el marco de un plan de optimización para la atención a jubilados y jubiladas. En esta oportunidad, la actividad central estuvo dirigida al personal de recepción al público del centro de atención local dependiente del hospital zonal de Puerto Madryn y versó sobre la actualización de las prestaciones y los distintos prestadores entre otros trámites: «Sabemos que las personas afiliadas a PAMI realizan muchas consultas en Prosate y es por eso que realizamos esta jornada, para que el personal administrativo de nuestro prestador tenga la información actualizada y así evitar que las personas tengan que pasear entre las distintas instituciones en busca de información precisa y confiable. Hemos actualizado la cartilla médica y hay trámites que van cambiando para la mejora constante de las prestaciones. Esa información tiene que estar al alcance de todas las personas involucradas en nuestro servicio», cerró De Bartolo.