Polino: «No puede ser que el argentino pague la carne a precio dólar»

El titular de Consumidores Libres y ex diputado nacional, Héctor Polino, habló sobre la actualidad económica en cuanto al consumo de bienes y servicios, y advirtió por el incremento generalizado de precios.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «Argentina padece otra pandemia de carácter económico, desde hace varios años, la cual es la inflación; estamos entre los pocos paises del mundo con estos índices».

Remarcación de precios

La problemática «está en gran parte derivada de la ‘extranjerización’ de la actividad económica; hoy, en Argentina, 28 grandes empresas de capital extranjero concentran alrededor del 80% de la producción de los productos de la Canasta Básica de Alimentos y artículos de limpieza», indicó Polino, agregando que «estas grandes cadenas marcan y remarcan a su antojo sin llevar a cabo ninguna lógica económica».

Cargo nacional «vacante»

Asimismo, el titular de Consumidores Libres recordó que «la Ley Antimonopolio fue aprobada en mayo de 2018 por el Congreso, mientras que la Constitución Nacional de 1994 creó una importante figura que es la de Defensor del Pueblo de la Nación; y resulta que hace 12 años que está vacante el cargo», añadiendo que «en Buenos Aires está el edificio, la infraestructura, los empleados, y desde hace doce años que no se designa ese cargo».

Perseguir las faltas

«Por más buena voluntad que tenga un grupo de funcionarios nacionales, no puede controlar lo que está pasando en otras provincias, es absolutamente imposible si no se involucran las áreas competentes específicas que tienen los gobiernos provinciales y municipales», reconoció Polino, remarcando que «luego, si se comprueban irregularidades, si las mismas no están justificadas, hay que aplicar las penalidades que corresponden; de esa forma vamos a volver a ser un país normal».

Sin «tribunal de defensa»

«Cómo puede ser que Estados Unidos, cuna del capitalismo, quiera una Ley Antimonopolio, y que Argentina no quiera una ley de Defensa de la Competencia», se preguntó el referente de Consumidores Libres, recordando que «nunca se creó el Tribunal de Defensa de la Competencia, al cual deben designarse sus cinco miembros».

Carne a «precio dólar»

«Hoy, en el sector vinculado a la carne vacuna, los grandes frigoríficos quieren colocarla en el mercado interno a los mismos valores que lo hacen en mercados internacionales. El Gobierno actual está tomando distintas medidas para desacoplar los precios del mercado interno del internacional, hasta ahora no lo ha logrado y hay que ver qué pasa en los próximos meses. Pero no puede ser que en Argentina estemos pagando la carne vacuna a valores de China, Israel, Estados Unidos o los Países Bajos, debe estar al nivel del ingreso de los argentinos», reflexionó Polino.