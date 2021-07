Piden reparar la Escuela 197 de Comodoro para volver a las aulas

La comunidad educativa de la Escuela 197 de Comodoro Rivadavia realizó un reclamo por el mal estado en el que se encuentran las instalaciones y que impide que los alumnos y alumnas puedan concurrir a clases. «Estamos en una zona complicada, donde hay movimiento de suelos. En su momento se inauguró un plan de viviendas que tuvo muchos problemas y lo mismo le está ocurriendo a la escuela», contó una de las mamás.

Según explicó, en el año 2014 se hizo un análisis de riesgo y estructura que fue enviado al Ministerio de Educación: «En su momento se había prometido un SUM, una sala de Gobierno y un par de aulas anexos al edificio, pero todavía no se hizo nada». En ese contexto, el reclamo de los padres, madres, docentes y estudiantes es que «se arregle el edificio, que le pongan el gas y que analicen la estructura».

El pedido es que, mientras se realice el reacondicionamiento del edificio, los chicos puedan concurrir presencialmente a clases en otro edificio. Uno de los alumnos dijo al respecto: «No es lo mismo estar en el aula que en una cámara, si querés hablar no se escucha bien. No es lo mismo que te expliquen de verdad».