Patricia Tapia y Paola Romero buscan presidir la Comuna Rural de Aldea Beleiro

Además de los cargos legislativos, en estas elecciones los habitantes de Aldea Beleiro elegirán también a las autoridades de la comuna. Patricia Tapia y Paola Romero son candidatas a ocupar ese lugar y en diálogo con Azul Media contaron sus expectativas: «Es un desafío, hay muchas cosas que se pueden hacer en el pueblo, otras que hay que terminar y siempre buscando el bien de la comunidad», dijo Tapia, quien se postula para presidenta de la comuna rural por el espacio de Juntos por el Cambio.

Patricia Tapia es enfermera y Paola Romero se ha desempeñado durante diez años en Gendarmería Nacional hasta que tuvo que solicitar la baja por motivos personales. Para estas elecciones hay unas 120 personas en condiciones de votar en Aldea Beleiro: «Tenemos para hacer adoquinado, hay que terminar viviendas, no queremos prometer mucho porque no se puede, pero sí terminar lo que está», dijo romero, quien aseguró que el Gobierno Provincial no ha acompañado al pueblo.

Por su parte, Paola Romero demostró su preocupación por el precio de la leña, ya que «se elevó mucho y todos dependemos de eso para calefaccionarnos. Una camionada de leña hoy está en 25 mil pesos y en una casa, durante la época invernal, se necesitan tres camionadas de leña».