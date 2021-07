«Nosotros vamos a aportar legisladores», dijo Arcioni sobre las elecciones 2021

El gobernador Mariano Arcioni estuvo este martes en Puerto Madryn para entregar viviendas y en la oportunidad aseguró que cuando llegue el momento de las elecciones 2021, «vamos a aportar legisladores a la provincia de Chubut», dijo al tiempo que cuestionó a quienes pregonan la unidad, «para ocupar un cargo público».

«Nosotros estamos abocados a la gestión, nos costó mucho esfuerzo hacer una gestión prácticamente sin recursos, nos tocó algo muy complicado y jamás echamos culpas hacia atrás. Lo que hicimos fue afrontar esta crisis y sacar la provincia adelante», dijo el Gobernador.

Discusiones estériles

Arcioni manifestó que «la oposición está discutiendo sus candidaturas, pero nosotros no. Cuando llegue el momento lo vamos a anunciar como corresponde, pero sin revuelos y sin discusiones estériles que no llevan a nada. Uno escucha ´la unidad, la unidad´, pero la unidad es para acceder a un cargo público. Por qué no, la unidad para acompañar a sacar a esta provincia adelante, esto no lo saca una persona sola, pagamos mucha deuda, tuvimos un déficit tremendo por falta de ingresos y nosotros no nos quejamos, agachamos la cabeza y seguimos trabajando».

Respecto a las discusiones que se dan dentro del Partido Justicialista, el gobernador chubutense dijo: «Es la interna de un partido que no me compete y no me corresponde opinar al respecto. Lo que me gustaría es que cuando hablan de la unidad sea la unidad política para sacar una provincia adelante».

Legisladores para Chubut

Al consultarle qué es lo que realmente se juega en este turno electoral para la provincia, Arcioni destacó que «se van a elegir los tres senadores por Chubut que cumplen un rol fundamental porque defienden y acompañan a la provincia». En cuanto a si se le aportarán legisladores al gobierno nacional, el Gobernador aseguró: «Nosotros le vamos a aportar legisladores a la provincia del Chubut».