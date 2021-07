Moira Miranda evalúa su proyección olímpica para 2024

La triatleta de Comodoro Rivadavia, Moira Miranda se reunió con Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, para hablar de su proyección olímpica a futuro.

La comodorense está en plena pretemporada, pensando en retomar fuertemente las competencias a partir de noviembre, con la intención de llegar con rodaje a 2022, donde comienza la sumatoria de puntos para los JJOO París 2024.

Con sueño olímpico para Moira Miranda

La comodorense Moira Miranda, radicada en Córdoba hace unos años, está en la ciudad petrolera y visitó el Gimnasio Municipal N°1 para reunirse con Hernán Martínez, presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

«Llegué hace una semana y me quedo hasta el 1° de agosto, porque el 8 de agosto tengo una competencia de ciclismo en Córdoba», detalló en charla previa a la reunión, donde también contó que se encuentra en plena pretemporada para afrontar duras competencias en noviembre.

Tras el cónclave, la triatleta expresó: «Estuvimos hablando de la proyección para los años que siguen. El año que viene comienza la sumatoria para un proyecto olímpico, son los Juegos Odesur y en 2023 los Juegos Panamericanos, así que hablamos más que nada de eso. De los años que siguen y como ir acomodándome para poder afrontar eso».

«Al ser un deporte de tres disciplinas cada deporte tiene los costos tanto de indumentaria, calzado, la parte mecánica de la bicicleta, suplementos, gimnasio, todo suma un poco. Gracias a la ayuda del Ente es que puedo continuar, y solventar todos estos gastos», explicó Miranda.

Desde Comodoro Deportes, realizando un seguimiento de su año, se supo que tuvo algunas competencias en el verano pasado, algunas suspensiones de carreras, una lesión en la mano y luego el final de la temporada de verano, que es la época fuerte del triatlón.

Moira Miranda también contó que esta pretemporada también se hizo mucho más extensa ya que, en el invierno argentino, solía participar en eventos fuera del país, algo que no se dio este año.

«Pude correr algunas carreras de atletismo y ciclismo, pero no de triatlón, porque se terminó lo que es la temporada, que es en verano. En julio y agosto dieron a conocer algunas fechas para el Campeonato Provincial de Duatlón, y de a poco aparecen algunas carreras de calle. El triatlón reaparecerá recién en noviembre», describió la triatleta.

«Ahora estamos en pretemporada, una base de entrenamiento, con más kilómetros, más volumen y horas de entrenamiento, para afrontar todo lo que será la temporada. Esta es la parte más aburrida y más dura, porque es donde más horas me paso entrenando, pero es muy importante para prevenir lesiones y estar preparada para otro ritmo de competencia, para las carreras que de a poco ya se están postulando de nuevo», agregó.

«En noviembre ya están las fechas de un triatlón de media distancia, una competencia que estaba prevista para el verano pasado pero se suspendió dos días antes. Esa sería la primera fecha de triatlón específicamente. Y a fines de noviembre comienza toda la temporada del Campeonato Argentino de Triatlón, desde noviembre a marzo. Todavía las fechas no están oficializadas, pero se estima que en noviembre comience», aseguró Moira Miranda, que augura una primavera-verano entrando en ritmo para el fuerte año 2022 que le espera en materia competitiva.