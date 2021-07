Malestar en el PJ cordillerano por la «subestimación» de las mujeres militantes

La dirigente cordillerana del Partido Justicialista de Chubut, Natalia Ravarotto, se refirió a la situación que atraviesa el movimiento político que integra de cara a la conformación de la lista para las próximas elecciones legislativas. También, opinó sobre las declaraciones vertidas por el dirigente petrolero Jorge “Loma” Ávila.

«Apelamos a la razón»

En diálogo con AzM Radio, Ravarotto expresó que «hemos mantenido una postura hacia la unidad, estamos convencidas y comprometidas a que nuestro Gobierno Nacional debe conseguir la mayor cantidad de bancas, tanto en la Cámara Baja como en la Alta» y remarcó que «apelamos al raciocinio de nuestros compañeros y a la objetividad en la conformación de las listas; apostamos siempre a la unidad y nos hemos ocupado, como tarea militante, de hablar con otros sectores que pretendían ir de lleno a unas PASO, siempre manteniendo una actitud conciliadora».

Mesa chica

La dirigente cordillerana expresó que esa «actitud conciliadora no significa que dejemos pasar por alto atropellos o subestimaciones; es hora de que la ‘mesa chica’, pese a que sigue siendo chica, sí tome la voz del grueso de la militancia», agregando que «somos mayoría de compañeras, y de hecho, la participación más grande que tiene nuestro movimiento está dada por la de las mujeres y diversidades».

Contra las «superestructuras»

Por otra parte, Ravarotto pidió «que se dejen de lado los egos y las pretensiones» y señaló que «se debe dejar de lado la convicción de que se tiene la única verdad y la razón; necesitamos que la fuerza política en su conjunto muestre la apertura, el diálogo y la objetividad, no podemos seguir con la lógica de conformar las listas que conformen a las superestructuras, cuando luego dichas listas no captan el caudal necesario para ganar una elección».

«Los resultados no van a ser satisfactorios»

Consultada sobre los dichos de Jorge «Loma» Ávila, los cuales generaron polémica y se replicaron en todo el país, la referente justicialista de la cordillera opinó: «Lo vemos con bastante preocupación respecto de lo que el considera de nuestras compañeras, afirmando que no somos capaces. Si esa va a ser la línea en tener en cuenta en las definiciones que se aproximan, realmente los resultados no van a ser satisfactorios, no solamente para nuestra fuerza en particular sino para la sociedad en general. Son expresiones que no hacen nada bien y que no nos conducen a la construcción de una sociedad más equitativa».

«Subestimación y ninguneo»

En el mismo sentido, Ravarotto fue contundente: «Esperemos que ‘Loma’ Ávila se comprometa a realizar una capacitación en género. Es algo que venimos detectando con las compañeras y diversidades en toda la provincia: hay subestimación y ‘ninguneo’. No puedo hablar en general porque hay compañeros que sí ponen en valor la participación política de la mujer y reconocen en las compañeras la fuerza militante que tiene nuestro partido», apuntó.

Sin embargo, aclaró que sus declaraciones «no deben tomarse como un ‘achaque’ al PJ, porque de hecho es la fuerza política que más evidencia da acerca de las discusiones con respecto a la participación de género, no solo de las mujeres sino de las diversidades, en su propio seno».