Madryn: Desalojaron usurpación de tierras en la zona oeste

Agentes de la Comisaría Cuarta de Puerto Madryn concurrieron a un predio ubicado en la zona oeste de la ciudad, precisamente en un sector cercano a las bardas, ubicado entre la avenida Gales y la calle España, por un intento de usurpación de terrenos municipales. La primera intervención tuvo lugar el día martes de esta semana.

Loteados

«Se observó la construcción de tres casas precarias, y las personas que se encontraban allí se retiraron», indicaron desde la Policía, agregando que, al día siguiente, personal policial junto con empleados municipales «procedieron a sacar estacas, sogas, cintas delimitadoras y construcciones precarias quedando la manzana despejada, mientras que por la tarde, las familias identificadas volvieron a ocupar la manzana, lo cual fue notificado al fiscal de turno, el cual solicitó la identificación de las personas, que finalmente se retiraron del sitio», apuntaron desde la Policía.

Construcciones precarias

Transcurrido el tercer día desde la primera intervención policial, nuevamente los agentes, junto a personal de la Municipalidad, «procedieron a retirar estacas, construcciones y delimitaciones quedando la manzana despejada, pero cerca de las 20 horas del mismo día se debió intervenir por la usurpación de la manzana, y se constató la presencia de siete personas y tres construcciones pequeñas precarias; se los identificó, se anotició nuevamente al fiscal de turno, quien solicitó labrar acta de estilo y notificar a las personas por el delito de ‘usurpación'», apuntaron fuentes policiales.

Pedido a la Justicia

El cuarto día, los uniformados acudieron una vez más al sitio y constataron la presencia de unas 20 personas y tres construcciones de precarias características. «Ante la negativa de las familias a retirarse, se solicitó mediante oficio judicial que se gestione el correspondiente desalojo», agregaron, mientras que comenzaba a diagramarse el operativo, aguardando la autorización de la Justicia.

Autorizaron desalojo

Horas después, finalmente la jueza penal de turno autorizó la intervención, en la que «se identificó a los representantes de cada familia, siendo ellos un total de 12; en el lugar se hizo presente el jefe de la Unidad Regional Puerto Madryn, comisario mayor Javier Guzmán, los jefes de la comisaría interviniente y personal de las divisiones Canes, Comunitaria, Comisaría de la Mujer y Operaciones; también, asistió personal de Criminalística, que tomó fotografías del lugar, y personal de la División Policial de Investigaciones (DPI)», precisaron.

Reclamos

Por su parte, el titular de la Unidad Regional, comisario mayor Javier Guzmán, explicó que «se entabló un diálogo y no había un referente en particular; pidieron hablar con alguien de la Municipalidad, dialogaron y no se llegó a un acuerdo» y agregó que «finalmente, pudimos lograr que las personas desistieran de la acción y que luego se presentaran, el día lunes, en el área de Tierras de la Municipalidad para anotarse, o bien para hacer los reclamos correspondientes aquellos que estaban anotados».

Diálogo y acuerdo

Asimismo, el jefe policial relató que «había una mujer con cuatro niños que manifestaba no tener donde vivir; se habló con el secretario de Desarrollo Comunitario, Pablo García, quien gestionó su traslado al albergue municipal, y luego se les solicitó que ellos desarmaran las edificaciones que habían levantado», agregando que «primero almorzaron y, una vez que terminaron, finalmente levantaron los elementos y se retiraron del lugar; no hubo uso de la fuerza pública».