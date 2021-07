Madryn: comenzó la vacunación a demanda a mayores de 18 años

Este lunes comenzó en Puerto Madryn la vacunación sin turno para todas aquellas personas mayores de 18 años que se hayan inscripto en la web vacunate.chubut.gov.ar. Isabel Fuenzalida, jefa de Enfermería del Área Programática Norte (APN), contó que esta primera jornada «fue como esperábamos, con muchísima gente. Calculábamos hacer entre dos y tres viajes, cada vez que transportamos vacunas llevamos 800 dosis que es lo que nos permite la heladera que tenemos en el gimnasio. A las 11.30 de la mañana teníamos 780 vacunas aplicadas, así que tuvimos que ir a buscar 800 más».

Horario extendido

Las personas que deseen vacunarse deben presentarse en el Gimnasio Municipal N°1 entre las 8 y las 19 horas y desde el Área Programática piden «que no vengan todos juntos a primera hora, por una cuestión de espacio. El horario es amplio y vacunas tenemos». Cabe recordar que esta semana se vacunará hasta el jueves inclusive, ya que el viernes es feriado y es por eso que buscan acelerar el ritmo.

Segundas dosis de Sputnik

Por otra parte, en las últimas horas llegaron nuevas dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V: «Hemos recibido 1200 dosis, de las cuales 250 son para el personal de salud que van a ser priorizadas, así que lo que nos queda para la población en general son un poco menos de esas 1200. Estamos trabajando la citación en el orden en que fueron vacunados, por ejemplo, hoy citamos a personas vacunadas el 22 de marzo». Mucho se habla de los famosos tres meses que pasan entre una dosis y otra, y en ese sentido Fuenzalida pidió tranquilidad y paciencia: «Las vacunas no tienen vencimiento, la segunda dosis es un refuerzo porque con la primera ya se generan anticuerpos. Esta es una problemática a nivel mundial y no es una respuesta que no podemos dar en este momento».