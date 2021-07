Maderna: “Si no se ponen de acuerdo, habrá PASO”

El intendente de Trelew, Adrián Maderna analizó la interna del PJ en Chubut, y advirtió sobre la importancia de llegar a una lista de unidad. Sin embargo, reconoció que, si aquellos que tienen aspiraciones de ser candidatos en las legislativas 2021, “no se ponen de acuerdo, habrá PASO”.

Este lunes habría un nuevo encuentro de dirigentes del partido justicialista en Comodoro Rivadavia, con una marcada presencia de intendentes de diversas localidades.

Candidaturas

“Somos conscientes de que vamos a apoyar el candidato de la unidad, más allá de nuestras diferencias”, dijo Maderna y, consultado sobre la unidad dentro del PJ de Chubut, mencionó que “más allá de los nombres, tenemos que tener una instancia donde podamos tener una construcción conjunta y donde los compañeros y compañeras se sientan contenidos, además de que los candidatos tengan legitimidad; ese es el camino que queremos seguir”.

Respecto de las declaraciones de Julián Leunda, quien dijo estar «dispuesto a ir a las PASO», Maderna fue cauteloso y planteó que, en su opinión, “los enfrentamientos se tienen que evitar. Sin duda, si no se ponen de acuerdo habrá PASO, pero tenemos un Presidente y una Vicepresidenta a la que hay que fortalecer en su paso territorial y para ello estamos trabajando”.

En cuanto al posicionamiento de varios jefes comunales, entre ellos Gustavo Sastre, de apoyar una eventual candidatura de Leunda, el intendente de Trelew remarcó que “todos tienen que tener los pies sobre la tierra, pensar en el conjunto y en un peronismo ganador, y en el largo plazo, que esto no sea una coyuntura”.

Maderna llamó a “pensar cómo tenemos que colaborar con el Gobierno Nacional para que se fortalezca a partir de una mirada federal; tenemos que trabajar bajo ese concepto y todas las cuestiones que nos tengamos que decir, que sean a puertas cerradas; tenemos que ser sinceros, no hipócritas, y con una mirada constructiva: sobre todo por la gente, que ya no se ‘banca’ más peleas o cuestiones internas”.