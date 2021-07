Loser, ex director del FMI: «Argentina está muy mal, gasta lo que no tiene»

El economista argentino y ex director del FMI, Claudio Loser, advirtió la difícil situación económica y financiera que atraviesa la Argentina en el marco de la negociación con dicho organismo.

En diálogo con AzM Radio y desde Washington, D.C., sostuvo que «realmente, Argentina está muy mal, económicamente está empezando a recuperarse aunque no tanto como se quisiera, ya que la lucha contra la pandemia está tirando hacia atrás» y planteó que «claramente, la recuperación de nuestro país será una de las más lentas de América Latina; espero, desde mi punto de vista, que el ministro (Martín) Guzmán pueda sentarse antes de las elecciones con el Fondo y arreglar algo».

Poner la casa «en orden»

El FMI «tiene una predisposición muy fuerte para ayudar a Argentina, siempre que esta última se ayude a sí misma, poniendo ‘la casa en orden'», apuntó el prestigioso economista, sumando a ello que «la deuda con el sector privado interncional se arregló el año pasado y bien para el país, y queda la deuda importante con el Club de París y con el FMI».

Volver a la «posición productiva»

«Desde 2012 hay una caída importante en los ingresos per cápita, y demorará mucho que nos recuperemos; estamos en una colina en bajada, y dentro de la misma hay un pozo y estamos cayendo en el mismo», advirtió Loser, puntualizando que «esto no se arregla con políticas populistas, sino poniendo al país en una posición productiva, ya que tenemos esa capacidad extraordinaria que no saben reconocer».

«Se gasta lo que no se tiene»

«A la Argentina hay que cuidarla, y como a un paciente, ese tipo de curaciones puede doler. Evidentemente, el Gobierno está imprimiendo billetes y gastando lo que no tiene. Cuenta con algo de apoyo internacional, pero como se pelea con todo el mundo no le dan lo que podrían darle», reflexionó Loser.