“Los Pumas 7´” cosecharon la medalla de bronce

La primera medalla de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, llegó a través del rugby, con el triunfo de la Selección ante Inglaterra, en el juego por el tercer y cuarto puesto.

De esta forma, “Los Pumas 7´s” cosecharon la medalla de bronce. Tras el logro, los deportistas fueron recibidos con alegría por sus pares en la Villa Olímpica. El ENARD informó que el premio especial para los ganadores del bronce será de USD $15.000 para cada atleta y el mismo monto para el entrenador.

La primera presea para la Argentina en Tokyo 2020

En la mañana de este miércoles, la Selección Argentina de rugby en modalidad Seven, consiguió la victoria en el juego por el 3° y 4° puesto ante Gran Bretaña ganando por 17 a 12 y de esa forma, subir al podio al quedarse con la medalla de bronce.

De esta forma, “Los Pumas 7s” lograron la primera medalla para la delegación argentina en los JJOO Tokio 2020.

El conjunto comandado por Santiago Gómez Cora, obtuvo a lo largo de la competencia, cuatro triunfos y dos derrotas, camino que les permitió entrar en la historia del rugby argentino, al ser la primera vez en la que este deporte consiguió medalla olímpica. Años atrás, ya se había ganado el oro pero en los JJOO de la Juventud Buenos Aires 2018.

El partido

En el duelo por el bronce, Argentina comenzó con el pie izquierdo. A los 24 segundos ya había recibido el try de Harris para el 5 a 0 de Gran Bretaña. Pero fiel a su estilo, los dirigidos por Santiago Gómez Cora fueron a buscar el in-goal rival y lo encontraron con el empate de Lautaro Bazán Vélez y al minuto fue Marcos Moneta, el goleador argentino en el certamen, quien puso en ventaja a los argentinos con un nuevo try, convertido por Santiago Mare para irse al descanso arriba por 15 a 12.

En la segunda mitad, no se hizo esperar la reacción de los subcampeones olímpicos que consiguieron el empate con el try de Lindsay convertido por Bibby. El equipo argentino tuvo nuevamente el temple para reponerse y faltando dos minutos fue Ignacio Mendy quien pudo desnivelar con una gran corrida para el try que dio la histórica victoria a Los Pumas 7s.

Así, Argentina se tomó revancha del equipo británico, ganador de la plateada en Rio 2016, con quienes habían perdido en la muerte súbita de los cuartos de final de los últimos Juegos Olímpicos, donde consiguieron el diploma.

Con tres que fueron oro en Buenos Aires 2018

Esta medalla se suma al oro obtenido en los Juegos Olímpicos de la Juventud #BuenosAires2018, con 3 jugadores protagonistas en ambas campañas: Marcos Moneta, Ignacio Mendy y Lucio Cinti.

Cada uno de los integrantes

Los 14 jugadores argentinos bronce en Tokyo 2020, son Santiago Álvarez (C), Lautaro Bazán Vélez, Lucio Cinti, Rodrigo Etchart, Luciano González, Rodrigo Isgro, Santiago Mare, Ignacio Mendy, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Gastón Revol, Germán Schulz, Felipe del Mestre y Franco Sábato (reserva). Santiago Gómez Cora es el Head Coach.

El premio

Por parte del Directorio del ENARD, se definió que el premio especial para los ganadores de la medalla de bronce será de USD $15.000 para cada atleta y el mismo monto para el entrenador; por lo que “Los Pumas 7´s” ya conocen cuál será su “mimo” tras la presea obtenida.