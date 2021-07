Los gimnastas chubutenses en el Nivel Elite

El Gimnasio Akrobatos Club de Trelew, es escenario por estos días, de la evaluación a los gimnastas chubutenses que buscan llegar a un nivel superior, como lo es el Elite.

Este jueves, consiguieron ese objetivo los comodorense Florencia Famoso y Cristian Ramos; mientras que tras su actuación en la mañana del viernes, esperaba resultados positivos la representante del Club Ferrocarril Patagónico, Kiara Bollini.

Ya están en Elite

En la sede de Akrobatos Club, los comodorenses Florencia Famoso y Cristian Ramos tuvieron una gran actuación e ingresaron al nivel élite en el aparato Tumbling de Gimnasia Acrobática.

En la vuelta a la competición y tras su paso por Jujuy y Buenos Aires, el pasado fin de semana se efectuó el tercer ingreso por regiones en los tres aparatos: Tumbling, Trampolín y Doble Minitramp.

En la que, además de los locales, participaron deportistas de Bariloche y Comodoro Rivadavia. En Tumbling, nuestra ciudad tuvo a dos exponentes, ellos fueron Florencia Famoso y Cristian Ramos.

«Se realizó la entrada en calor, con seis pasadas, y después se efectuaron dos series obligatorias de ocho elementos, con requisitos de mortales. Tiene la dificultad y la ejecución, en base a eso, según la puntuación, tenían que tener 3,6 para el ingreso, se ejecutó bien y se hizo el ingreso. Posteriormente, hubo una segunda etapa de control con dos series para poder sumar puntaje para el ranking nacional», comentó la referente de la Escuela de Km. 5, Evangelina Nahuel.

Respecto al importante logro conseguido, Florencia Famoso dio sus sensaciones: «Al principio estaba muy nerviosa y pude hacer la primera serie. Tenía miedo de cortar serie o caerme, pero no pasó nada y pude completar mi serie. El miedo me ganó un poco porque hacía tres años que no competía. Pero me sentí muy feliz porque pude ingresar, así que el orgullo ante todo».

Kiara también rindió

La joven gimnasta madrynense Kiara Bollini, de participación nacional a internacional en diversas competencias años atrás, también ha sido parte de esta evaluación realizada en el Club Akrobatos de Trelew en búsqueda de clasificarse al Nivel Elite.

En la mañana del viernes, la joven realizó sus saltos desenado conseguir el Nivel A, estando al cierre de esta edición, a la espera de resultados positivos. Vale destacar que esto se realiza para obtener ranking para torneos internacionales a realizarse en el año 2022.