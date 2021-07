Los chicos de la CAI jugarán la Argentina Cup

El futbol infantil disputará una importante competencia en los próximos días, como será el Campeonato Infantil Argentina Cup que se jugará en Entre Ríos.

Parte de este certamen, serán los chicos de la CAI de Comodoro Rivadavia, que con sus divisionales 2010 y 2011 serán parte de este certamen.

La 2010 y 2011 “Azzurras”, rumbo a Entre Ríos

Las divisiones formativas 2010 y 2011 de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia viajarán a Federación, Entre Ríos, donde competirán en el Torneo Infantil “Argentina Cup” a jugarse entre los días 21 y 25 de julio.

El entrenador Marcelo Valencia y el preparador físico Federico Almirón estarán a cargo de ambos grupos que jugarán la segunda edición del certamen nacional entre el 21 y 25 de julio.

Valencia habló con la prensa oficial de CAI y comentó los detalles de esta nueva experiencia: “Hace dos años que no podemos realizar ningún viaje por la pandemia, que lamentablemente se llevó muchas vidas. Nos costó mucho tomar la decisión, pero nos hemos cuidado y realizaremos el viaje con todos los cuidados necesarios para cumplir correctamente con los protocolos y estar seguros. Por ejemplo, el plantel viajará en un colectivo y se hospedará en un hotel que será utilizado sólo por los jugadores de CAI y los padres que acompañarán por afuera, no compartiremos el alojamiento con otras delegaciones”, expresó el director técnico.

“Los nenes de CAI tienen un nivel bastante grande y queremos medirnos con los equipos que estén bien armados para ver cómo estamos. No importa el resultado, lo que queremos es que los nenes aprovechen a viajar y que estén a la altura. Nosotros no trabajamos para ganar campeonatos, sino para estar a la altura de River, Racing o San Lorenzo. Insistimos mucho en la formación, por eso en la realización de estos viajes, los nenes se hacen amigos, comparten más cosas y aprenden a sentir la camiseta”, agregó Valencia.

El objetivo principal del Torneo Infantil Argentina Cup es que todos los niños participen de este evento en cada una de sus ediciones y disfruten de una gran experiencia deportiva como así también de recreación turística. En esta edición participarán equipos de Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Misiones, entre otras provincias.