Lago Puelo: Augusto Sánchez se presentará este lunes ante la Justicia

Luego de los allanamientos realizados en el Municipio de Lago Puelo presuntas irregularidades en la compra de insumos, el intendente de esa localidad, Augusto Sánchez, en diálogo con la prensa aseguró que todo se realizó dentro de las normativas vigentes.

«El Municipio de Lago Puelo está a disposición de la Justicia, todo lo que hemos hecho fue dentro de la normativa vigente y tiene que ver con los mecanismos que tiene la Provincia de Chubut para realizar contrataciones. En tiempos normales, las contrataciones del Municipio son a través de licitaciones pero como ahora estamos en situación de emergencia hemos utilizados mecanismos que están dentro de las normativas vigentes para comprar los insumos necesarios, no solo para la construcción de módulos, sino también para las otras obras de recuperación», expresó el intendente, quien manifestó que el lunes se presentará espontáneamente ante la Justicia.

Sánchez destacó la celeridad con la que se movió la Justicia ante la denuncia del vecino pero aclaró que ellos demora las asistencias «porque no tenemos las computadoras, no tenemos la documentación. Estamos conversando con la Justicia para que nos facilite parte de la documentación que está en los sistemas para retomar el trabajo el día lunes y seguir avanzando con la construcción de los módulos».

El jefe comunal aseguró que «hay una intencionalidad política de que no sigamos avanzando rápidamente para dar respuestas» e ironizó con que «ojalá la Justicia actuara siempre con esta celeridad en todos los temas, en todas las denuncias que hagan los ciudadanos».